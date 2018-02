TIL TOPPS: Jan Schmid vant siste renn før OL etter et godt langrenn. Foto: Mario Facchini / TT / NTB Scanpix

Schmid vant generalprøven før OL

Publisert: 04.02.18 08:11

Jan Schmid (34) viste gullform i siste kombinertrenn før OL da han gikk seg opp til seier i japanske Hakuba.

Veteranen startet som nummer syv i langrennsporet etter hoppdelen over minuttet bak Kristjan Ilves som hoppet best. I langrennsløypene var derimot Schdmid best og vant 6,6 sekunder foran Ilves fra Estland.

Det er Schmids femte verdenscupseier i løpet av hans karriere, og hans 22 pallplass. Det er sesongens tredje seier for Schmid.

– Det ble en god dag for meg. Det var vanskelig i hoppbakken, og mot slutten var det tyngre forhold og lav fart. Jeg trodde ikke det skulle bli en morsom dag, men jeg så også at det ble vanskelig for Akito, sa Schmid til FIS.

– Vi snakket sammen og la en plan for hvordan vi sammen kunne komme opp i tet. Kristjan jobbet bra og forsvarte seg bra i langrennet, men jeg klarte å ta ham i den siste bakken. Jeg gikk for full maskin og håpet ingen skulle klare å henge med. Det fungerte heldigvis. En fin helg, sa Schmid videre.

Lørdag ble 34-åringen nummer to bak Akito Watabe. Søndag var det japaneren som måtte se seg slått og verdenscuplederen endte på tredjeplass.

Sjetne-løperen tok et jafs innpå Watabe i totalcupen. Kun 20 poeng skiller de to. Watabe står med 905 poeng, mens Schmid spratt opp til 885 poeng.

Harald Johnas Riiber hoppet tredjebest, men endte til slutt på syvendeplass i Japan. Mikko Kokslien ble nummer 12 tre plasser foran Sindre Ure Softvik. Truls Sønstehagen Johansen hadde beste langrennstid og gikk seg opp fra 37.- til 28.-plass, men var hele 3.25,4 minutter bak Schmid i mål.

Magnus Moan, som sa fra seg OL-plassen , og Espen Bjørnstad droppet langrennet etter mislykkede hopp.

