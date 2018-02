BANKER: Travinstruktør på Norsk Hestesenter, Glenn Kramer Stenberg, seler ut den ferske V75-vinneren Hvalstad Odin i V76-finalen. Hesten blir kusket av Joakim Rasmussen i løpet for de stallansatte. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Avslutter med V76-banker

Publisert: 07.02.18 09:39

SPORT 2018-02-07T08:39:12Z

Hvalstad Odin var veldig god til seier i V75 sist. Med samme innsats vinner trolig Stenberg-traveren løpet for de stallansatte.



VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la Hvalstad Odin stå ugardert i V76-finalen.

– Hvalstad Odin er bra fra start og kan fort stikke til tet, selv om det finnes utfordrere. Feilfritt og på sitt beste har han uansett en god sjanse for velkjørende Joakim Rasmussen, som vant ti løp og tok 30 trippelplasser på 88 forsøk i fjor, informerer Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Hvalstad Odin (V76-7) var solid til V75-triumf sist. Møter enklere lag nå og kan absolutt vinne igjen.

Dagens luring

Broadway (V76-2) holdt unna for gode Super Orlando i sin nest siste start, men har vært syk siden.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 270 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2400 kroner

V76-1 (2120mv)

6 KAGGE LINA

9 TRONS TORILA

8 BLEKE HULDRA

7 ARVESØLV

10 TRØ HERA

1 Nordlys Rosa

—————————-

3 Bork Odina

4 N.S. Viras Lykke

2 Lykke Sara

5 Elding Frøya

Løpet:

Seks hester kan vinne dette hoppeløpet.

Favoritten:

Kagge Lina har vært bra i sine to siste starter. Sist i V75 tapte hun kun for en meget bra Rødmyrsfakså. Gangen før vant hun greit foran Bork Odina etter å ha overtatt føringen etter 500 meter. Med samme innsats kan hun vinne igjen.

Outsiderne:

Trons Torila møtte tøffe hingster i V75 sist og hadde litt trafikkproblemer. Gikk litt på det jevne gangen før. Tapte kun for Lykkje Borka tredje sist etter en voldsom avslutning. Moen-traveren er variabel i prestasjonene, men bra på sitt beste. Kan avslutte veldig fort med rett ryggløp.

Arvesølv gikk et sterkt oppløp til fjerde i et løp Troll Solen vant foran Lille Jim sist. Møter kun hopper nå og kan vinne om hun viser seg fra sin beste side. Men også hun er variabel. Viksås-traveren skuffet nest sist, men tapte kun for Ulsrud Tea og Lykkje Borka gangen før. Møter ingen av deres kaliber her.

Trø Hera har avsluttet flott i begge sine siste starter og holder flott form. Tredje sist feilet hun som mulig vinner foran Lykkje Borka. Feilfritt og med klaff fra tillegg, er det ikke umulig.

Luringen:

Bleke Huldra avsluttet bra etter sen åpning til fjerde i V75-løpet Tao Elda snappet seieren fra Lykkje Borka. Gangen før gikk hun en solid opphenting til annen bak Alessandra etter galopp. Kunne vunnet uten galoppen. Brækken-traveren er mer enn god nok feilfritt, men feiler lett. En evig outsider.

Startsiden:

Bork Odina og N.S. Viras Lykke er kjappe ut, men skal vel ha ryggløp. Kagge Lina kan muligens få overta om hun blir offensivt kjørt.



Fakta Trav direkte på trav.vg.no Alle dager: 5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100ma)

7 TIME FOR MONEY

5 BANDIT A.P.

1 BROADWAY

6 Always A Star

4 Cromwells Aida

—————————-

2 Awalkinthepark

3 Jolanta

9 Lill Betty

8 S.K.'s Spartacus

Løpet:

Jeg ser fem-seks hester med vinnersjanser.

Favoritten:

Time For Money har gått tre fine løp i Sverige med to annen og en tredje som fasit. Travet i dødens til han overtok på siste bortre og sto på flott helt inn til annen på Solvalla sist. Har fikset tennene etterpå og kan være ytterligere forbedret nå. Kusk Ole Johan Østre er optimist og tror på seier. Hesten står litt sjanseartet til spormessig, men han tåler å gjøre en del selv. Dessuten er feltet lite.

Outsiderne:

Bandit A.P. vant knepent foran Patrimony sist. Satt fast i det lengste gangen før. Vallaken kjemper trolig i fremste rekke igjen.

Luringen:

Broadway trenger muligens et løp i kroppen etter sykdom og pause før han er på topp. I sin siste start før pausen gikk han en bra langspurt fra fjerde utvendig og sto på helt inn til tredje. Gangen før vant han lett fra tet foran Super Orlando, som siden har gjort det meget sterkt. Sistnevnte har etter det kjørt inn 150 000 kroner etter fem seirer, en annen og en tredje. Broadway møter ingen av hans kaliber her og kan muligens lede hele veien igjen.

Startsiden:

Broadway er flink fra start, men vil nok bli utfordret av Jolanta og muligens Cromwells Aida på startsiden. Jolanta er tynt jobbet og skal trolig ha ryggløp.



V76-3 (2100ma)

8 BONGO

1 GOLDEN'S PRIDE

9 Champlain

4 Brown Va Bene

—————————-

2 May Winall

6 Tayno Longlegs

10 Cochise

7 Victor Ideal

5 Romellut Bonanza

3 Chill Fighter

Løpet:

Bongo blir klar favoritt i dette amatør- og rekruttløpet.

Favoritten:

Bongo var helt overlegen sist for Robert Kruse, som får sjansen igjen. Sporet er sjanseartet på ny, men det var ikke noe problem sist. Med samme innsats og om han holder seg til rett gangart, blir han vrien å stå i mot. Men Høitomt-traveren er ikke helt til å stole på.

Outsiderne:

Champlain har feilet og rotet mye. Gikk glipp av en topplassering uten den siste galoppen sist. Står til for et fint løp og holder han seg bare til rett gangart, venter trolig en plass blant de tre.

Luringen:

Golden's Pride var meget bra fjerde sist. Da forsvarte han sporet og åpnet i 1.12-13-fart. Ledet i det aller lengste, men måtte se seg knepent slått av gode Bulldozer da. Møter ikke noen av hans kaliber her, men distansen er lenger. I de to neste startene var han feilskodd og unnskyldt. Sist ble han sittende fast mot gode hester i V76. 7-åringen er kjapp fra start og kan lede lenge om han forsvarer sporet, kanskje helt inn.

Startsiden:

Golden's Pride kan forsvare sporet, men kan muligens bli utfordret av Chill Fighter og Romellut Bonanza.



V76-4 (2100ma)

9 FLORIS BALDWIN

1 SUPER ORLANDO

4 THAT'S GOOD CHIP

11 Massive Speed

3 Sao Paulo

—————————-

7 San Diego

10 Dahir Tariel

8 Obrigado Brazz

2 Fairyman

6 Rapido G.T.

5 Yankee Dreamcatcher



V76-5 (2100ma)

10 MILLMINX

4 ULLA DEL RONCO

—————————-

8 Bullsängs Månalisa

12 Eerin Am

2 Extreme Hangover

1 Emma Buitenzorg

5 Fanny B.R.

9 Millglow

11 Filippa B.R.

6 Revenge

7 Chardonnay W.

3 Candy

Løpet:

To hester peker seg litt ut i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Millminx har virkelig vært god etter at hun kom ut i regi av Anders Lundstrøm Wolden med tre seirer og et knepent tap som fasit på fire forsøk. Kusken, Erlend Rennesvik, er optimist og har god tro på at hun runder til en ny seier.

Outsiderne:

Bullsängs Månalisa har gått gode løp i det siste, men er fortsatt seiersløs på 51 starter. Står perfekt inne grunnlagsmessig, men sporet er dårlig. Trippelaktuell med klaff.

Luringen:

Ulla del Ronco har vært solid fra dødens i sine to siste starter, hvor hun har holdt farten oppe. Nest sist ble hun toer bak Charlock Alma, mens hun vant foran Restless By The Sea sist. Skulle Hamre-traveren komme seg foran, kan hun absolutt vinne igjen.

Startsiden:

Extreme Hangover er kjapp ut, men slipper trolig til Ulla del Ronco. Fanny B.R. kan også være med i tetkampen.



V76-6 (2140mv)

11 PEBBE SIMONI

7 DEEP SEA DREAM

6 PHOTO VA BENE

10 Photo Lavec

—————————-

9 Mymanyyouare

5 El Toro B.R.

8 Petter Rags

2 Crunch Classic

3 Othello Tilly

1 Be A Mixt Chili B.

4 Önas Julius

Løpet:

Tre-fire hester peker seg litt ut.

Favoritten:

Pebbe Simoni kunne ikke hevde seg fra køen sist og skuffet etter mange solid innsatser. Nest sist avsluttet han lynraskt fra jumboplass til tredje bak Pingus Vang og Deep Sea Dream. Gangen før feilet han fra start, men avsluttet gnistrende etter sen åpning og ble toer bak Pingus Vang. Fjerde sist tapte han kun knepent for ledende Patricia Hastrup, mens han satt fast femte sist. 11-åringen fortjener virkelig en seier.

Outsiderne:

Deep Sea Dream hadde en fantastisk fjorårssesong med hele 736 000 kroner innkjørt. I årsdebuten sist var han forkjølet og unnskyldt. Var solid i startene før og i normalform kjemper han om seieren her.

Luringen:

Photo Va Bene sto på fint til sjette etter pause i et V75-løp Rafolo vant sist. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Kommer han seg bare feilfritt ut fra det trange fjerdesporet, kan han kjempe helt i toppen.

Startsiden:

Be A Mixt Chili B. er kjapp, men skal nok ha ryggløp over full distanse og slipper nok til en av de to utvendige.



V76-7 (2100ma)

4 HVALSTAD ODIN

—————————-

10 Nordby Frøy

2 Tusse Storm

8 Smedtora

7 Sol Faksa

12 Vesle Maia

3 Rem Odin

6 Bjøre Lydia

11 Ingerø Mari

1 Melbyjerven

9 Hornnes Vilje

5 Missingmyr Stjernen

Løpet:

Jeg lar Hvalstad Odin stå ugardert i V75-avslutningen.

Favoritten:

Hvalstad Odin var med på en tøff åpning sist og ble også hindret før han fikk åpning i siste sving. Avsluttet sterkt til seier foran Frøyu Petter da det først løste seg. Med samme innsats har han en god sjanse igjen.

Outsiderne:

Tusse Storm ble frakjørt av Mietor ut på oppløpet, men fikk ham i fleisen da den feilet siden. Kunne fått en god premie ellers. Vant to av tre løp før det. Aktuell blant de tre.

Luringen:

Nordby Frøy har blitt sittende fast i sine to siste starter. Klaffer det litt fra baksporet kjemper han normalt helt i toppen.

Startsiden:

Hvalstad Odin er kjapp og kan ta føringen. Missingmyr Stjernen, Sol Faksa og Tusse Storm er heller ingen sinker.