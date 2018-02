FÅR TILBAKE GULLET: Aleksander Legkov, her i midten for fire år siden, er igjen gullvinner på femmila fra Sotsji-OL. Maksim Vylegzjanin får tilbake sin sølvmedalje. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

CAS-ekspert: – Et veldig stort nederlag for IOC

Publisert: 01.02.18 10:07

Jurist Robin MacKenzie-Robinson er overrasket etter at 28 russiske idrettsutøvere, med Aleksander Legkov og Maxim Vylegzjanin i spissen, har vunnet frem i Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Det sier den norske CAS-eksperten til VG like etter at avgjørelsen ble kjent torsdag morgen.

– Dette må være et veldig stort nederlag for IOC i CAS. Jeg tror de følte seg ganske trygge, men her er det i stedet veldig mange som har vunnet frem. Mange får utestengelsen opphevet, og ingen har fått livstidsstraffer, sier MacKenize-Robinson.

Han trodde selv at voldgiftsretten i Lausanne ville gi IOC medhold, og er overrasket i dag.

Nå spør i stedet en hel idrettsverden seg om hvorvidt de 28 idrettsutøverne som ble frikjent kan delta i Pyeongchang-OL, som starter allerede 9. februar. MacKenzie-Robinson sitter ikke på fasiten:

– Jeg trodde påmeldingsfristen hadde gått ut. Men jeg vet ikke. Det er litt rart om de vinner frem, men likevel ikke får delta siden avgjørelsen kom så sent. Så jeg antar at det ligger en liten mulighet der, sier han.

– Forstår du at det for vanlige folk kan fremstå smått absurd at mange russiske utøvere skal sitte igjen med medaljer fra Sotsji-OL etter at vi har sett McLaren-rapporten og hørt vitnemålet til Rodsjenkov?

– Ja, det har jeg full forståelse for. Sånn sett blir det veldig interessant å lese den begrunnede avgjørelsen, når den kommer fra CAS. Jeg antar at den vil komme ganske kjapt.

Jim Walden, advokaten til dopingvarsler Grigorij Rodsjenkov, sendte i 10-tiden ut en uttalelse etter den oppsiktsvekkende nyheten fra CAS.

– Den uheldige avgjørelsen i CAS gir mulighet til å ilegge enkelte utøvere en veldig liten straff, mens flesteparten får et «frikort slik at de slipper fengsel», illustrerer han.

Walden sier at klienten hans har fortalt sannheten, og at forklaringen er støttet opp av tekniske undersøkelser, andre varslere og en fersk tilgang på en database fra dopinglab-en i Moskva. Denne skal vise hvordan tusenvis av positive dopingprøver har blitt skjult.

– Avgjørelsen trygger jukserne, gjør det vanskeligere for rene utøvere å vinne, og gjør at det korrupte russiske dopingsystemet generelt, og Putin spesielt, vinner frem på en ille måte, skriver Walden.

I sakene til 11 enkeltutøvere fastslår CAS at det har funnet sted brudd på dopingbestemmelsene. Disse 11 blir likevel bare utestengt fra OL i Sør-Korea, og ikke på livstid, slik IOC ba om.

– For idrettens troverdighet blant mannen i gata, er det ingen stjerne i boka, men det er ikke noe CAS skal ta stilling til, sier MacKenzie-Robinson.

Han mener dagens avgjørelse blant annet viser at det skal mye til å bli dømt på individnivå, når man sitter på generelle bevis.

CAS understreker nemlig at de ikke har tatt stilling til hvorvidt det har blitt jukset systematisk av Russland under OL i Sotsji for fire år siden. Voldgiftsretten har kun behandlet de 39 sakene på individnivå.

