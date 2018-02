Christian Eriksen stjal showet: – Latterlige mål

Publisert: 31.01.18 22:52

SPORT 2018-01-31T21:52:25Z

(Tottenham-Manchester U. 2–0) Alexis Sanchez håpet på en stor ligadebut for Manchester United. Men det ble en Tottenham-fest, med Christian Eriksen i hovedrollen, på en kveld der alt gikk ligaleder Manchester Citys vei.

– Latterlige mål, klager en svært skuffet United-manager Jose Mourinho.

Chelsea ble maltraktert med 0–3 av Bournemouth hjemme mens United røk på Wembley. Ved å slå bunnlaget West Bromwich 3–0 økte City ligaledelsen til hele 15 poeng.

Det kan de ikke minst takke Christian Eriksen for.

Tottenhams danske magiker var nemlig på pletten etter bare 10,5 sekunder. Kampens første langpasning ble headet videre av Harry Kane. Ballen rakk en tur innom Dele Alli før den ankom Eriksens venstrefot.

Den var nådeløs. Med en perfekt innside ble Eriksen den tredje raskeste målscoreren i Premier League -historien. Tottenhams Ledley King beholder rekorden fra 2000 (9,9 sekunder foran Alan Shearer (10,4 sekunder for Newcastle i 2003).

– En perfekt start, sier Eriksen til TV 2 og mener at den superraske scoringen var avgjørende.

– Et veldig, veldig ille mål, mener Mourinho og forteller oppgitt at United har studert akkurat dette åpningstrekket fra Tottenham nøye før kampen.

– Krise forsvarsspill av Manchester United, fastslår Brede Hangeland - TV 2- eksperten med forsvarserfaring fra 238 Premier League-kamper. United-stopperne Chris Smalling og Phil Jones ble revet fra hver andre av Tottenhams lange oppspill, mens hverken Ashley Young eller Nemjana Matic hang med.

Og verre skulle det bli.

27 minutter senere åpnet Christian Eriksen hele venstresiden til United med en glimrende ball til Kieran Trippier. Høyrebackens knallharde innlegg satte Phil Jones rett opp i nærmeste kryss. Hangeland er nådeløs mot både posisjonering og ballbehandling etter det spektakulære selvmålet:

– Slike feil ser du sjelden på dette nivået.

– Det andre målet drepte laget mentalt, hevder Mourinho.

Mens Sanchez ble buet på av Tottenham-fansen, kunne hjemmelaget økt til 3–0. Men dommer Andre Marriner blåste ikke straffe da Antonio Valencia sparket ned Dele Alli inne i straffefeltet.

Fakta Sjekk PL-faktaene Chelsea – Bournemouth 0-3 (0-0) Mål: 0-1 Callum Wilson (51), 0-2 Junior Stanislas (64), 0-3 Nathan Aké (67). 41.464 tilskuere. Joshua King spilte 19 minutter som innbytter for Bournemouth. Everton – Leicester 2-1 (2-0) Mål: 1-0 Theo Walcott (25), 2-0 Walcott (39), 2-1 Jamie Vardy (str. 71). 38.390 tilskuere. Manchester C. – West Bromwich 3-0 (1-0) Mål: 1-0 Fernandinho (19), 2-0 Kevin De Bruyne (68), 3-0 Sergio Agüero (89). 53.241 tilskuere. Newcastle – Burnley 1-1 (0-0) Mål: 1-0 Jamaal Lascelles (65), 1-1 Sam Vokes (85). 50.174 tilskuere. Fredrik Ulvestad var ubenyttet reserve for Burnley. Southampton – Brighton 1-1 (0-1) Mål: 0-1 Glenn Murray (str. 14), 1-1 Jack Stephens (64). 30.034 tilskuere. Stoke – Watford 0-0 27.458 tilskuere. Tottenham – Manchester U. 2-0 (2-0) Mål: 1-0 Christian Eriksen (1), 2-0 Phil Jones (selvmål 28).

Ifølge statistikkleverandøren Gracenote har aldri lag ledet av José Mourinho i England, Spania, Italia og Portugal vunnet en ligakamp etter å ha kommet under med to mål. United-manageren gikk i garderoben i god tid før 1. omgangen var slutt.

En litt bedre utgave av Manchester United kom ut etter Mourinho-leksjonen. Marriner valgte igjen ikke å dømme straffe da Son fikk ballen i armen etter 53 minutter. Romelu Lukaku ble stoppet av en glimrende Tottenham-keeper Hugo Lloris tre minutter senere. Så sendte Mourinho inn Juan Mata og Marouane Fellaini i et dobbeltbytte. Sistnevnte ble byttet ut igjen bare syv minutter og 27 sekunder etterpå.

– Det var noe i kneet hans. Uheldig for han og uheldig for meg, beskriver Mourinho.

De opplevde at Christian Eriksen var bare noen centimeter fra scoring på et langskudd rett etterpå. Dansken leverte en storkamp etter etter en liten periode med sykdomsproblemer. Gjennombruddspasningen til koreanske Song rett etterpå var genial.

Det eneste som manglet på Wembley var Harry Kanes ligamål nummer 100. Superspissen hadde sine sjanser foran 81.798 tilskuere. Det er publikumsrekord for Premier League, men ikke for en engelsk ligakamp (83.260 så Manchester United-Arsenal på Maine Road i 1948).

Chelsea ble uansett kveldens store taper. 0–3 for for et Bournmouth - med Joshua King på banen de siste 20 minuttene - er grusomme tall for den regjerende ligamesteren. Den tidligere Chelsea-spilleren Nathan Ake satte spikeren i kisten med den siste scoringen tre minutter før King entret gresset. Den sved på Stamford Bridge.

Manchester City slo WBA helt greit. Kevin De Bruyne satte opp Fernandinho til det første målet og scoret selv det andre før Sergio Agüero sikret enn bunnsolid 3–0-seier.

Arsenal-importen Alexis Schancez kom ikke noen store muligheter på Wembley. Det gikk bedre med hans tidligere lagkamerat Theo Walcott. Den nyinnkjøpte Everton-spissen scoret begge da tabellnabo Leicester ble slått 2–1 på Goodison Park.