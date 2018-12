GULL-JUBEL: Magnus Carlsen smiler bredt etter å ha sikret seg VM-tittelen i lynsjakk i Riyadh i romjulen for ett år siden. Til venstre Maxime Vachier-Lagrave, til høyre Levon Aronian. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsen går for trippel VM-tittel

Kan Magnus Carlsen (28) kopiere seg selv og ha alle VM-titlene i sjakk samtidig?

I romjulen avgjøres først verdensmesterskapet i hurtigsjakk, så lynsjakk, i St. Petersburg. Norges sjakk-apostel er den eneste i historien som har klart kunststykket å ha alle tre titlene samtidig.

Etter som nordmannen vant lynsjakk-VM i Saudi-Arabia i fjor, vil han klare trippelen om han skulle vinne hurtigsjakk, fordi den går først i Russland.

Men om han har ambisjoner om å være trippel verdensmester i mer enn et par dager, må han altså vinne begge.

– Magnus er favoritt i begge! Når det kommer til fartsdisiplinene, spiller han med en helt annen selvtillit, sier Leontxo Garcia, journalist i spanske El Pais, til VG.

Han var skeptisk til Carlsens spill i VM-matchen mot Fabiano Caruana, men foran mesterskapet i St. Petersburg har han klokkertro på nordmannen.

Sommeren 2014 vant Carlsen både hurtig- og lynsjakk i Dubai. I november 2013 hadde han tatt VM-tittelen i klassisk sjakk fra Viswanathan Anand. Det betydde at han var trippel verdensmester helt fram til oktober 2015, da han klarte å forsvare tittelen i hurtigsjakk, men ikke i lynsjakk. I november 2014 hadde han nok en gang slått Anand i klassisk sjakk.

Magnus Carlsen har altså i 15 måneder i 2014 og 2015 vært trippel verdensmester i sjakk. Om han klarer det samme igjen?

– Han føler seg lettet etter en vellykket strategi i den vanskelige tittelkampen mot Caruana, så nå kan han faktisk frigjøre all sin styrke i fartsdisiplinene i St. Petersburg, sier sjakk-historikeren Olimpiu G. Urcan til VG.

– Magnus er verdens beste i hurtig- og lynsjakk, men samtidig er et slikt fartsmesterskap fullt av overraskelser, og nøkkelfaktoren er å være stabil, fortsetter eksperten, som er bosatt i Singapore.

– Hvis han skulle klare å sikre alle tre titlene igjen, så vil det være en fantastisk prestasjon. Å demonstrere så fullstendig dominans, vil være vanskelig, men samtidig ekstremt tilfredsstillende, både for Carlsen selv og hans supportere, mener Urcan.

Norske Tarjei J. Svensen, mannen bak mattogpatt.no sier det slik:

– Magnus er selvsagt favoritt i begge mesterskapene og jeg tror han vil anse det som en stor skuffelse hvis han ikke tar minst én tittel til.

– Det skal sies at et usikkerhetsmoment er at Magnus kun har spilt 11 lynsjakkpartier og 4 hurtigsjakkpartier i år.

VM i hurtig- og lynsjakk Verdensmestere i hurtigsjakk siden 2012:

2017: Viswanathan Anand, India.

2016: Vassily Ivanchuk, Ukraina.

2015: Magnus Carlsen, Norge.

2014: Magnus Carlsen, Norge.

2013: Shakhrilyar Mamedyarov, Aserbajdsjan.

2012: Sergej Karjakin, Russland. Verdensmestere i lynsjakk siden 2012:

2017: Magnus Carlsen, Norge.

2016: Sergej Karjakin, Russland.

2015: Aleksandr Grisjtsjuk, Russland.

2014: Magnus Carlsen, Norge.

2013: Le Quang Liem, Vietnam.

2012: Aleksandr Grisjtsjuk, Russland.

– Jeg er spent på hvordan det slår ut på formen, for mange av konkurrentene har spilt veldig mye mer lyn- og hurtigsjakk i år, sier Tarjei J. Svensen til VG.

– Det er i hvert fall ingen tvil om at Magnus er motivert. Han vil vinne. Derfor er han favoritt. Men i hurtig og lyn kan mye skje, så vi kan også få en uventet vinner, sier Sergej Karjakins manager Kyrillos Zangalis til VG.

– Men jeg håper selvsagt også at Sergej skal snu trenden og finne formen.

Mesterskapet skulle opprinnelig ha gått i Saudi-Arabia, men VM ble flyttet fordi styresmaktene i Riyadh ikke ville garantere israelske deltakere å komme inn i landet.

Magnus Carlsen sa til VG i høst at han ville boikotte mesterskapet om ikke alle kunne delta.

Stedet for mesterskapet ble ikke klart før tre uker før start.

– Derfor har det vært en viss spenning knyttet til hvor mange av de beste som deltar med tanke på at det nylig ble annonsert, men de fleste toppene kommer til å stille, sier Svensen.

To superveteraner har vunnet hurtigsjakk-VM de to siste årene: Viswanathan Anand vant i fjor, mens ukraineren Vassily Ivanchuk vant i 2016.

– Ivanchuk vil være med og kjempe også denne gang. Ellers vil jeg nevne Levon Aronian, Sergej Karjakin, Jan Nepomnjasjtsji og Ding Liren, sier Olimpiu G. Urcan til VG.

PS: Johan-Sebastien Christiansen (20) sitter også klar ved brettet i St. Petersburg.

Magnus Carlsens ni VM-titler:

2009: Lynsjakk.

2013: Klassisk sjakk.

2014: Hurtigsjakk, lynsjakk, klassisk sjakk.

2015: Hurtigsjakk.

2016: Klassisk sjakk.

2017: Lynsjakk.

2018: Klassisk sjakk.