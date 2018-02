1 av 6 Johannes Høsflot Klæbo gikk sammen med Martin Johnsrud Sundby inn til sitt tredje OL-gull i Pyeongchang.

Sundby etter OL-gullet: - Jeg var livredd

Publisert: 21.02.18 11:45 Oppdatert: 21.02.18 14:06

SPORT 2018-02-21T10:45:56Z

PYEONGCHANG (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) og Johannes Høsflot Klæbo (21) viste taktiske egenskaper i ypperste klasse. Men nervene gjorde dagen ille for gullguttene.

– Jeg var livredd, sier Sundby.

– Jeg hadde en møkkadag fra ende til nesten annen. Jeg tror aldri jeg har hatt det så vondt i forbindelse med en konkurranse tidligere. Jeg er 33 år og burde vært den rolige og lugne og tatt vare på unggutten på 21. Derfor er det ekstremt forløsende å klare å få det til slik i finalen. Utrolig deilig, beskriver en svært lettet lagkaptein på det norske laget.

– Jeg skulle være makker til den som har vært best i langrennsirkuset. Det var to mulige utfall: Enten blir Johannes helten eller jeg syndebukken. Han var også nervøs. Så vi satt som en sånn nerveklump. Jeg angret i går så jævlig på at jeg hadde sagt ja til å gå og prøvde å finne unnskyldninger for å kunne sende Finn (Hågen Krogh) ut i steden, sier han også for seg at han som uerfaren på distansen skulle ødelegge for Klæbo-

Erfarne Sundby lover at han ikke overdriver.

– Jeg har aldri vært så nervøs før.

Men Sundby gjorde jobben og og sendte makkeren ut i ledelse på ankeretappen. Klæbo ankom oppløpet i ensom majestet. Over målstreken hadde han allerede tatt seg tid til å takke publikum og ble møtt av Sundby som forærte makkeren en stor bamseklem etter at gullet var i boks.

– Livredd

Røa-løperen sier nervøsiteten handler om at lagsprint er en distanse der alt kan skje. «Du er redd for tull og tøys eller at man disponerer kreftene galt».

Sprinttrener Arild Monsen forteller at nervøsiteten handler om at de to gutta «var livredd for å mislykkes».

– Jeg er utrolig godt fornøyd. Johannes leverer jo bare. Vi hadde utrolige stunder før start her. Begge gutta var åpen og ærlige. I dag var de nervøse for å mislykkes. Ikke for smerten som bare varer i to og et halvt minutt, sier trener Arild Monsen, som også hadde også lagt planen for at Klæbo skulle stikke på sin andre av de tre etappene.

– Jeg var nervøs i dag. Jeg var sliten på slutten. Jeg dro til skikkelig på den nest siste runden, og det får du. Men heldigvis var det nok, sier Klæbo til TVNorge.

OAR (russiske utøvere fra Russland) ble nummer to, snaue to sekunder bak. Frankrike ble nummer tre, mens Sverige trolig er skuffet etter at de kun ble nummer fire.

– Terningkast seks

Seiersoppskriften til de to nordmennene var imponerende. Etter at hele finalefeltet lå samlet de første tre etappene (av totalt seks), var det faktisk Klæbo som klinket til med et rykk i den siste harde motbakken på Norges fjerde etappe.

Mannen som på forhånd var forventet å gjøre jobben inne på et oppløp, tok ansvaret mange trodde Sundby skulle ta på sin siste etappe. Det så ut til å overraske de aller fleste rivalene, noe den norske lagsprint-duoen bekrefter at var taktikken.

– Det var utrolig deilig å klare å gjøre det vi hadde planlagt, sier Martin Johnsrud Sundby.

– Arild (Monsen) var opptatt av at Johannes skulle gi meg et bitte lite fordel før min siste etappe og at jeg skulle gå til. Arild tok regien på taktikken og vi var enige om at det var en god måte å løse det på.

Men taktikken fungerte perfekt. For rykket var mer enn nok til at Sundby ble vekslet ut i tet, noen sekunder foran forfølgerne.

På sin siste etappe viste Røa-løperen ingen nåde. Han satte en enorm fart på den 1,4 kilometer lange sprintsløyfa og da Klæbo ble vekslet ut på ankeretappen ledet Norge med fem sekunder.

Det var en luke Klæbo ikke kunne gi fra seg.

21-åringen gikk seg hverken stiv, eller hadde noe uhell på den siste etappen. Dermed ble det en overlegen norsk seier.

– Terningkast seks på utførelse av taktikken, sier TVNorge-ekspert Vibeke Skofterud.

Klæbo inn på eksklusiv liste

Det var også Klæbos tredje gull i dette OL. Det gjør det ham til den første mannlige norske utøveren som vinner tre gull i et og samme OL siden Ole Einar Bjørndalen reiste hjem med fire gull fra OL i Salt Lake City i 2002. Men Marit Bjørgen klaret mesterstykket både i 2010 og 2014.

Kun tre mannlige langrennsløpere har tidligere klart å ta tre gull i ett OL. To av dem er norske. Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang sto begge øverst på seierspallen tre ganger i Albertville i 1992.

Seks år senere i Nagano gjentok Dæhlie bragden. Russiske Nikolaj Zimjatov tok på sin side tre gull under vinterlekene i 1980, skriver NTB.

Resultatliste lagsprint menn:

1. Norge: 15:56,26

2. OAR (olympiske utøvere fra Russland): +1,7

3. Frankrike: +2,0

4. Sverige: +3,1

5. Italia: +18,6

6. USA: +20,7

7. Tjsekkia: +28,6

8. Canada: +35,6

9. Finland: +36,1

10. Tyskland: +46,0