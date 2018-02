Lorentzen: Reiser rett til Kina for vinne VM-gull

PYEONGCHANG (VG) Håvard Lorentzen (25) innrømmer at han i sine villeste drømmer ikke hadde sett for seg at han skulle stå med gull og OL-sølvmedalje rundt halsen. Men han er ikke mett.

Nå drar han rett til Kina for å vinne VM.

– Jeg vil gjerne bli verdensmester. Jeg skal ta turen bort og bli det. Det er målet. Gjør jeg det jeg gjør her, blir jeg sprintverdensmester, sier Håvard Lorentzen i pressesonen – før han må til dopingkontroll.

Han kom på annenplass sammenlagt i sprint-VM i Calgary i fjor, bak Nederlands Kai Verbij som satte verdensrekord sammenlagt (2 x 500 meter og 2 x 100 meter) med 136.065. Da ble Håvard Lorentzen den første norske skøyteløperen som har vunnet medalje i sprint-VM siden Roger Strøm tok sølv på Hamar i 1997.

Da han vant 500-meteren her mandag, ble han første nordmann til å vinne OL-gull på distansen på 70 år.

– Han som var bak meg på 500-meteren, er 1,3 sekunder bak meg på 1000 meter. Han (Kjeld Nuis) som vinner 1000 meter (nå) går ikke så fort som meg på 500 meter, svarer Håvard Lorentzen når VG påpeker at han virker temmelig sikker i sin sak.

Erben Wennemars (42) har vunnet VM-gull to ganger (2004 og 2005). Nederlenderen sier til VG at sprint-VM i Kina neste uke vil bli en ny «hard battle» mellom Håvard Lorentzen og Kjeld Nuis, og han mener Håvard Lorentzen er god nok til å ta sammenlagtgullet.

Han virker ganske overbevist om at han vil gjøre det.

– Jeg tror han vil vinne. Og jeg er glad for at han drar til Kina og ikke hjem til Norge for å feire. Han opptrådte veldig profesjonelt etter løpet da han understreket at han vant 500-meteren med ett hundredel, og at han derfor ikke kan klage over å ha tapt 1000-meteren med fire hundredeler, sier Erben Wennemars.

Nederlenderen, som nå jobber som ekspertkommentator, minner imidlertid om at Kjeld Nuis også tar turen til Kina – for å vinne VM-gull.

– Kjeld (Nuis) er i litt bedre form. Men han må knipe en del på 500-meterne for å ta det fra Håvard Lorentzen, sier Erben Wennemars.

Han mener at Kjeld Nuis taklet presset det var å skulle starte i siste par – ingen hadde tidligere i OL vunnet gull fra siste par – og etter at den norske dommeren Ole Hermann Sørli mente at han tyvstartet. Wennemars påpeker at Nuis måtte vente 10 dager fra han vant 1500-meteren (suverent) frem til 1000-meteren – og at det la et ekstra press på ham at «Nederlands formkurve var nedadgående».

Han sier også at Kjeld Nuis i likhet med Håvard Lorentzen gjorde en liten «taktisk» feil i inngangen til tredje sving.

– Dette var kampen om hvem som skulle bli OLs beste (skøyteløper). Det ble Kjeld Nuis, sier Wennemars.

– Nuis er sterk. Han leverte et fantastisk sterkt løp. Han var råest i åpningen. Han har aldri åpnet så fort. Jeg så det. Jeg satt rett ved starten, sier Håvard Lorentzen.

Han sier at målet hans var medalje. Han drømte om gull. Ett. Men ikke to. Og nå står han her med ett gull og ett sølv. På spørsmål fra VG om dette overgår hans villeste drømmer, svarer han «ja, egentlig».

– Det har vært et fantastisk mesterskap. Selvfølgelig er det surt å tape med fire hundredeler. Men jeg føler at jeg vinner et sølv i dag. Det er en tøff konkurranse, sier han.

Han forteller at han bare sov fem timer etter gulløpet og den påfølgende viraken mandag. Han pleier å sove ni timer. Men han ville ikke vært det foruten. Det er det som følger med å vinne OL-gull.

Erben Wennemars, som tok bronsemedaljen på 1000 meter i Torino-OL og har vunnet tre gull i distanse-VM, påpeker at Håvard Lorentzen har vært i en «boble» de fire siste dagene. Neste uke vil det «gå opp for ham» at han har vunnet OL-gull.

– Det blir en helt ny konkurranse, i en helt annen atmosfære enn her, sier nederlenderen.