UTE I TI MÅNEDER – MINST: Det latviske stortalentet Kristaps Porzingis er ute i ti måneder med et røket korsbånd.

Karrieretruende skade for europeisk NBA-talent – ute i minst ti måneder

Publisert: 16.02.18 21:41

Den latviske stortalentet Kristaps Porzingis (22) hadde en kjempesesong og ble tatt ut på All Star-laget. Så røk den 221 centimeter høye latvieren korsbåndet, og må belage seg på minst ti måneder på sidelinjen.

Det var i oppgjøret mot Milwaukee Bucks i Madison Square Garden sist uke at Kristaps Porzingis landet forkjært etter en dunk. Han trengte hjelp for å komme seg av banen, og et par timer senere kom diagnosen: røket korsbånd, en av de mest alvorlige skadene innenfor idretten.

Etter en vellykket operasjon tirsdag, venter nå minst ti måneder på sidelinjen for latvieren, som ble valgt som nummer fire av New York Knicks i 2015-draften.

– Vi vet at han kommer tilbake. Jeg er sikker på at han kommer til å komme tilbake sterkere enn noen gang, sier trener Jeff Hornacek til blant andre New York Post da han fikk vite omfanget av skaden.

Skade lik Nora Mørk

Skaden er lik den 165 centimeter høye Nora Mørk pådro seg for drøye to uker siden. Hun starter opptreningen om drøye seks måneder.

ESPN-journalist Ian Begley har selv skrevet en sak på om det kan ta mer enn ti måneder for Porzingis, ligaens nest høyeste spiller, å bli frisk, grunnet hans høyde på 221 centimeter.

Snittet på karrierebeste før skaden

Porzingis hadde en god sesong før han røk korsbåndet. Han snittet på karrierebeste på poengfronten med 22,7 per kamp, ledet ligaen i antall blokkerte skudd per kamp med 2,4, og ble også stemt frem av fansen, spillerne og media som en All Star-spiller denne sesongen.

Men selv om Porzingis hadde sin beste sesong så langt i sin NBA-karriere, har Knicks skuffet stort denne sesongen. De ligger på 11.plass i øst med 23 seirer og 36 tap, og har tapt åtte strake kamper på rad.

Nå venter en rehabiliteringsprosess på godt over et halvt år, og leger og doktorer tror han er ute til jul 2018. Minst.

Men fremtiden er fortsatt lys for latvieren som er spådd til å bli den beste europeeren til å ha spilt i NBA noen gang.