MÅTTE SLIPPE: Johannes Høsflot Klæbo hang ikke med i Falun. Her i Holmenkollen forrige helg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Klæbo gir opp seierskampen i Falun-touren : – En helsvart dag

Publisert: 17.03.18 15:13 Oppdatert: 17.03.18 15:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-17T14:13:20Z

FALUN/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) maktet ikke å henge med da Aleksandr Bolsjunov (21) vant andre etappe i Falun-touren. Dermed røk ledelsen i minitouren i Falun.



Etter fredagens sprintseier ledet Johannes Høsflot Klæbo sammendraget i minitouren i Falun, som avslutter verdenscupsesongen. Men på den andre av tre etapper ble han hektet kraftig av da Calle Halfvarsson og Bolsjunov gjorde opp om seieren.

Dermed går Klæbo ut 38 sekunder bak russeren på søndagens avgjørende 15 kilometer jaktstart. 25 sekunder bak der igjen kommer Martin Johnsrud Sundby.

– Det er ikke noe å gjøre med Bolsjunov. Han leder med 38 sekunder og det kommer han aldri til å rote bort, sier Klæbo til NRK.

Fakta 15 kilometer klassisk 1) Bolsjunov 36.59,8, 2) Halfvarsson +1,3, 3) De Fabiani +3,2, 4) Poltoranin +3,7, 5) Tsjervotkin +5,2, 6) Pellegrino, Cologna +5,6, 8) Sundby, Dyrhaug +6,3, 10) Røthe +6,4, 14) Tønseth +7,3, 15) Holund +7,7, 22) Klæbo 13,6, 30) Krüger +30,1, 31) Iversen +31,8, 35) Skar 54,1, 47) Brandsdal +1.32,6

Trønderen maktet rett og slett ikke å gjøre annet lørdag enn å forsøke å bite seg fast så godt det gikk. Han var ikke i nærheten da bonussekundene ble fordelt eller seieren avgjort, mens Bolsjunov vant da han spurtslo Halfvarsson og tok 45 bonussekunder.

– I dag var det en helsvart dag, og det var ikke noe som stemte. Jeg hadde ikke sjanse til å kjempe om bonussekunder, sier Klæbo, som forteller at det er lenge siden han har hatt så tunge ben som på dagens renn.

Han ble tidlig hektet av toget som gikk for full damp foran, og endte til slutt 13,6 sekunder bak sin russiske rival, på 22. plass.

Halfvarrson ble nummer to på hjemmebane, Francesco De Fabiani nummer tre. Johnsrud Sundby ble hektet av i siste motbakke og endte på 8. plass.

Før etappen hadde Klæbo 15,6 sekunder å gå på til Bolsjunov.

– Kjørt med tanke på sammendraget

Etter lørdagens 8. plass går Sundby ut 53 sekunder bak Bolsjunov på jaktstarten, nesten samtidig som Dario Cologna.

Han hang lenge med der fremme, men i siste motbakke før oppløpet måtte han bremse ned da kampen om posisjonene var som hardest. Han mistet farten og hadde ingen muligheter til å henge med da Halfvarsson og Bolsjunov stakk.

– Det blir bare rot og jeg taper posisjonen inn i siste bakke. Da blir det på sett og vis kjørt med tanke på sammendraget, sier han til NRK.

Må legge champagnen på is

Klæbo leder verdenscupen suverent og trengte omtrent bare å unngå bli slått for mye av veteranene Martin Johnsrud Sundby og Dario Cologna for å sikre seg verdenscupseieren sammenlagt også. Men med Colognas 6. plass er det ennå en teoretisk mulighet for at sveitseren tar ham igjen.

Før lørdagens 10 kilometer klassisk i Falun ledet Klæbo verdenscupen 272 poeng foran Sundby og 274 foran Cologna.

Søndag deles det ut 250 poeng (200 for sammenlagtseieren i Falun-touren og 50 for beste tid på jaktstarten).

PS: Både verdenscupen og minitouren i svenske Falun avsluttes med 15 kilometer jaktstart i fri teknikk søndag.

VG kommer tilbake med mer.