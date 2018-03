SNEK SEG OPP: Aksel Lund Svindal tok torsdag sin femte verdenscuppallplass i Åre. Foto: Marco Trovati / TT / NTB Scanpix

Svindal sikret norsk pallplass da Jansrud sviktet i super-G-finalen

Publisert: 15.03.18 12:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-15T11:52:56Z

Da Kjetil Jansrud (32) misset super-G-pallen for andre gang denne sesongen, tok Aksel Lund Svindal (35) ansvar.

Kjetil Jansrud sikret super-G-kula allerede forrige helg da han befestet posisjonen som «Kongen av Kvitfjell» . Før verdenscupfinalen i Åre hadde han to seirer, to annenplasser, én tredjeplass og én 35. plass i verdenscupen i super-G, samt bronse fra OL.

Men i den ekstremt korte løypen i Åre måtte han for andre gang denne sesongen se tre andre klyve opp på pallen.

Da han ble nummer seks måtte eldstemann på laget, Aksel Lund Svindal, sørge for at de norske fargene likevel var representert.

35-åringen startet litt tregt, men fikk opp mer og mer farte nedover. I mål var han kun åtte hundredeler bak vinneren Vincent Kriechmayr. Det holdt til delt tredjeplass og delt palltrinn med tyske Thomas Dressen. Christof Innerhofer ble nummer to.

– Jeg hadde lyst til å vinne et av rennene her i Åre. Jeg pleier å gjøre det her, sier en delvis fornøyd Svindal til NRK etter hans siste renn for sesongen.

Kriechmayr kunne juble for Åre-dobbel, etter at han onsdag delte førsteplassen i utforrennet.

Forrige helg fikk Adrian Smiseth Sejersted virkelig vist seg frem på norsk snø i Kvitfjell. 23-åringen fosset inn til karrierebeste da han kun var ett hundredel fra pallen. På svensk snø i Åre fikk han det tøffere. Han endte 75 hundredeler bak Kriechmayr.

– Jeg gjorde en helt OK runde, men man må angripe litt mer for å hente de siste tidelene der, sier han til NRK.

Aleksander Aamodt Kilde (25) har ikke fått det til å stemme etter at han byttet skimerke til Atomic denne sesongen.

Lørdag ble langt fra noen opptur da han var hele ett sekund og 23 hundredeler bak bestemann i den svært korte Åre-løypen.

Sejersted ble nummer 21 og Kilde nummer 24.

Resultat:

1) Vincent Kriechmayr 49,43

2) Christof Innerhofer +0,04

3) Aksel Lund Svindal, Thomas Dressen +0,08

21) Adrian Smiseth Sejersted +0,75

24) Aleksander Aamodt Kilde +1,23