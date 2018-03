RBK-Kåre ut mot mediene: – Føler jeg skal fremstilles som litt sur og gretten

Publisert: 13.03.18 20:13 Oppdatert: 13.03.18 21:19

ÅRÅSEN(VG) Kåre Ingebrigtsen (52) synes han må betale en pris for ofte å havne i medias søkelys. I takt med Rosenborgs oppmerksomhet i mediene gjennom gode prestasjoner, har han følt på en jakt på negative fremstillinger av seg selv.

Kåre Ingebrigtsen tok over som RBK-trener i 2014 som en midlertidig løsning ut sesongen. Med en offensiv holdning lovet han å ta Rosenborg tilbake til toppen av norsk fotball. Fra 2015-sesongen har han vært sjef for trønderklubben som derfra har vunnet tre strake seriegull og to cupgull.

Han holdt det han lovet, uten at det blir nok positive medieoppslag av den grunn, mener 52-åringen.

– Det er en dreining har jeg skjønt, siden jeg kom inn i det sirkuset her. Da jeg kom hadde vi ikke vunnet på fem år også sa jeg at vi skulle vinne og vi skulle være tilbake som det lokomotivet for norsk fotball som Rosenborg skal være. Og da lo alle og synes det var litt artig. Nå synes alle det er arrogant. Jeg føler jeg skal fremstilles som litt sur og gretten. Men sånn er det nå, det får jeg vel leve med.

Det sier RBK-sjefen til VG med et smil om munnen.

Hvorfor tror du folk har den oppfatningen?

– Media har nok fremstilt meg som litt mer sint og sur enn jeg er. I fjor spesielt. Det er nå sånn det er. Da får jeg bare være enda mer blid da, sier han og gliser bredt.

Kokte over i fjor

Rosenborg, som søndag tapte 0–1 for Sarpsborg 08 i serieåpningen, får som Norges beste lag ekstra mange øyne på seg. Signeringen av Nicklas Bendtner gjorde også at klubben fikk oppmerksomhet internasjonalt.

– Det er jo alltid situasjoner når får kamera og ti journalister midt i trynet etter du har tapt eller vært dårlig. Da sier du jo ting du angrer på. Det er ikke alt man treffer 100 prosent på. Skulle likt og sett han som hadde klart det. Man er jo skuffet når man gjør dårlige prestasjoner.

I juni i fjor tapte Rosenborg for Haugesund . Etter kampen kokte det over for Ingebrigtsen, da FKH-midtstopper Fredrik Pallesen Knudsen via VG kritiserte Bendtner .

Da valgte han å unnskylde seg i etterkant.

- Vi skal være tilgjengelige og positive og fremstille Rosenborg på en veldig god måte. Så får dere gjøre jobben dere føler dere skal gjøre.

Blir det noen endring i mediestrategien i 2018?

– Nei, det blir ingen stor forskjell. Dere gjør vel ingen endringer dere heller.

Sto på sitt

Da Bendtner fikk kritikk for manglende scoringer på vårparten i fjor, var Ingebrigtsen fortsatt skråsikker på at de hadde hentet rett mann. Flere fotballeksperter sto i kø for å kritisere.

Det likte RBK-treneren spesielt dårlig.

– Jeg synes jo såkalte fotballeksperter gjør dårlig håndverk. Alle klaget jo på Nicklas (Bendtner) ikke var god nok og burde aldri spilt, men ingen så ham på trening. En tur kunne de iallfall ha tatt seg så hadde de jo sett på trening at på et eller annet tidspunkt så smeller det der.

– Da hadde de hvertfall kunne hatt en svart strek under svaret sammen med det ekspertordet som de er så glad i å bruke.