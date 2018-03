Tande slaktet Holmenkollen i fjor – nå har han skiftet mening

Publisert: 11.03.18 16:10 Oppdatert: 11.03.18 17:13

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-11T15:10:26Z

HOLMENKOLLEN (VG) Endelig ble det hjemmeseier i Holmenkollrennet. Men det er bare et år siden Daniel-André Tande (24) slaktet verdens mest berømte hoppbakke.

Under Raw Air-turneringen i fjor sa han: «Jeg setter ikke pris på Kollen». Da ble det oppstyr. Det ble det også i bakken i dag. Men med positivt fortegn. Kongsberg-gutten banket til med et kjempehopp i finaleomgangen. Han hoppet seg opp fra 8. plass i 1. omgang til seier.

Gleden i snøbygene var enorm. For første gang siden 2004 (Roar Ljøkelsøy) vinner en nordmann i Kollen. Ikke nok med det. Maren Lundby vant jenterennet. Og lørdag var de norske guttene helt overlegen i lagkonkurransen.

– Jeg er blitt venn med bakken, kan du si, sier Daniel-André Tande, og ler godt.

Han mener han ikke hadde flaks med forholdene da han slo til med kjempehoppet i finalerunden: – Jeg var ikke megaheldig, men ikke uheldig heller, sier Tande, som satte nedslag på 132 meter.

Sportssjef Clas Brede Bråthen synes det er god grunn for Tande til å sammenligne seg med andre hopplegender fra Kongsberg (les: Birger Ruud).

– Nå har Daniel vunnet i de mest myteomspunne bakkene, Holmenkollen og Garmisch-Partenkirchen. I tillegg har han OL-gull og to VM-gull (skiflyging) fra i vinter. Han er definitivt inne på listen over hoppere som har satt spor etter seg, sier Clas Brede Bråthen.

Verdenscup- og Raw Air -leder Kamil Stoch kom ikke engang på pallen – polakken ble til slutt nummer seks med 253 poeg.

Det var dagens store nedtur. Polske tilskuere var nemlig i klart flertall. De kom for å se Stoch vinne. Egentlig lå alt til rette for akkurat dét – hoppsirkusets største stjerne ledet etter 1. omgang – men med bare 119 meter ble det «kul umulig», selv med seierspallen.

Han hoppet sjette kortest av samtlige i 2. omgang, og ble bare nummer seks. Likevel leder han Raw Air med totalt 681.8 poeng, 6.5 poeng foran Robert Johansson.

Tande, som nå ligger på 4. plass i Raw Air-sammendraget, var 1,4 poeng foran Stefan Kraft søndag, som ble nummer to. Michael Hayboeck sørget for at det ble østersrikt på både 2. og 3. plass.

Johansson var skuffet etter annethoppet på 129 meter. Han lå best an av de norske etter førsteomgang, men ble til slutt nummer fire, på plassen foran Johann André Forfang.