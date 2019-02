Norge 27 sekunder bak i kombi-sprint – Tyskland storfavoritter

INNSBRUCK/OSLO (VG) Jan Schmid (35) leverte et godt hopp, men Jarl Magnus Riiber (21) klarte ikke å innfri. Dermed er Tyskland storfavoritter før langrennsdelen starter i kombinert lagsprint i VM.

Schmid hoppet 127.5 meter som første nordmann. Men Riiber, som ikke har funnet seg til rette i Bergiselbakken, klarte ikke bedre enn 123 meter.

Tyskland vant hopprennet. Japan ble nummer to (åtte sekunder bak), Østerrike treer (22 sekunder bak), og Norge på fjerde (27 sekunder etter).

– Jeg syntes det er bra. Det er opp mot normalen min, og det er disse sekundene jeg skal klare å hente inn i en lagkonkurranse, forteller Schmid til VG etter hans hopp.

Langrennsdelen starter klokken 13.30 i Seefeld. Og der er det «norske føre» melder sportssjef Ivar Stuan.

Lagspint i kombinert med hopp i storbakke og langrenn over 7,5 kilometer kom først på VM-programmet i 2013. Så langt har det ikke være noen «gull-øvelse» for Norge,

Da tok ikke Norge medalje i debuten, men i 2015 tok Håvard Klemetsen og Magnus Moan bronse. I 2017 ble det sølv på Moan og Magnus Krog under VM i Lahti, etter at Krog ble slått i dramatisk spurt av tyske Johannes Rydzek.

– Jeg ser at sølv er veldig aktuelt, men vi skal gå et solid langrenn for å ta Tyskland, sier Jarl Magnus Riiber til VG.

Vinterens verdenscupvinner – allerede før VM – må nå se at tyskerne har funnet toppformen. Selv sier han dette om egen hoppform.

– Det er i hodet det sitter, sier Riiber.

Nå er muligheten absolutt til stede for en medalje, men gullet skal nok bli tøft da Tyskland har ledelsen, og sterke langrennsløpere. Både Eric Frenzel, og ikke minst Fabian Riessle hoppet meget godt i Bergiselbakken. Ikke rart de gliste godt i solskinnet etter rennet.

Tyskerne er altså på vei mot sitt niende mesterskapsgull på rad. Tyskland tok nemlig fire gull av fire mulige i Lahti, tre av tre mulige gull i OL i Pyeongchang og nå sist med Eric Frenzel i dette mesterskapet.

Dette er også den første teamsprinten Schmid og Riiber går sammen.

Sportssjef for kombinert, Ivar Stuan, opplyser at Schmid starter først i langrennet. Riiber kan dermed bli avgjørende med sine spurtegenskaper i medaljekampen.