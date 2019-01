NYTT ROM: Edvald Boasson Hagen fikk æren av å åpne det nye treningsrommet på Toppidrettssenteret fredag. Rommet har et ekstra klimarom hvor det var varmet opp til OL-temperatur i Tokyo på 35 grader, hvor Karoline Bjerkeli Grøvdal og Sondre Nordstad Moen testet tredemøllene. Til venstre: Fagsjef for prestasjon ved Olympiatoppen Else-Marthe Sørlie Lybekk. Foto: Trond Solberg / VG

Dette treningsrommet til 15 millioner kroner skal gi Norge OL-hjelp

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Olympiatoppen satser på at treningsrom på 150 kvadrat med eksepsjonell god luft og et klimarom skal gi medaljer.

Olympiatoppen har gravd dypt i lommeboka for å gi idrettsutøverne et nytt tilbud.

Fredag klippet Edvald Boasson Hagen det røde båndet for å åpne 150 nyoppussede kvadratmeter.

Det hvite rommet har en tredemølle på rundt 15 kvadratmeter, tredemøller, sykler og romaskiner.

I tillegg er det et klimarom hvor temperaturen kan varieres fra minus 15 til pluss 35. Og man kan få ønsket luftfuktig og vindforhold.

– Det er 15 millioner. Hverken mer eller mindre, om det er et stort eller lite beløp kan jo leserne selv vurdere, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til VG.

Best i verden

Et poeng var å få særdeles god luft i rommet, siden mange utøvere skal puste samtidig kan det fort bli dårlig luft om ventilasjonen ikke er god.

– Mye av kostnadene er knyttet til dette rommet med en helt spesiell luftkvalitet. Kostnadsdriveren har vært at vi trenger så mye luft, sier Øvrebø.

Toppidrettssjefen tror det nye tilbudet kan være det som skiller en pallplass fra det å reise hjem fra mesterskap uten medalje.

– Vi har en visjon om å lede og trene best i verden, da må vi gjøre ting som er best i verden. Da må vi noen ganger investere for å få forutsetningen for det, sier Øvrebø.

Under OL i Tokyo om halvannet år er det varslet ekstreme værforhold. Opp mot 35 grader og høy luftfuktighet.

Klimarommet som er et eget rom i det nye treningsrommet har kostet drøyt to millioner krober.

– Dette hadde skjedd uavhengig av OL, men klimakammeret det vet jeg ikke. Men vi konkurrerer i Qatar, Kina og Japan hvor det er fuktig og varmt, så dette hadde nok vært en ide uavhengig av Tokyo, sier Øvrebø.

Gir mental ro

Langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal tester tredemøllen i klimarommet. Svetten siler under og etter syv kilometer.

– Dette rommet er veldig viktig. Det er spådd at det blir et veldig tøft OL. Da har jeg tenkt å være forberedt, det gir en veldig mental ro, sier Grøvdal til VG.

Edvald Boasson Hagen tester den nye mølla med sykkelen.

– Jeg tror jeg kommer til å bruke den en del. Jeg kan sitte på en fastmontert mølle og, men det er litt artigere her, sier Hagen.

Maratonløper Sondre Nordstad Moen er vant til mye varme. Han var også på mølla i 35 grader og høy luftfuktighet.

– Der jeg stort sett trener i høyden er det langt lavere luftfuktighet. Det er fuktigheten som knekker en her, sier Moen og fortsetter:

– Jeg har lyst til å måle svetteraten min, se om jeg er en «heavy svetter» eller om jeg takler det bra.

VM i friidrett arrangeres i Doha i Qatar fra 27. september til 6. oktober.

OL i Tokyo starter 24. juli neste år.