OPPRØRT: Linda Hofstad Helleland. Foto: Hallgeir Vågenes

Helleland krever WADA-handling umiddelbart: – Vi mister tillit

SPORT 2019-01-02T17:04:17Z

Den norske visepresidenten Linda Hofstad Helleland krever at WADA må ta en avgjørelse i Russland-saken «så snart som praktisk mulig». Hun frykter at WADA mister tillit «dag for dag, time for time».

Publisert: 02.01.19 18:04

Helleland er ikke fornøyd med den farten som WADA-toppene legger opp til etter at tidsfristen for russerne gikk ut ved nyttår.

– Vi skylder de rene utøverne at vi får en avklaring så raskt som mulig, sier statsråden til VG.

Hun tok kontakt med WADAs president og generalsekretær (Craig Reedie og Olivier Niggli) onsdag og krevde at det internasjonale antidopingbyrået må handle umiddelbart.

– Jeg har ennå ikke fått noe svar fra dem, forteller WADAs visepresident.

Senest nyttårsaften skulle Russland gitt WADA tilgang til laboratoriet i Moskva. Nå kan Russland bli utestengt på nytt.

I september vedtok WADA å ta Rusada (Russlands antidopingbyrå) inn i varmen igjen etter tre års utestengelse. Et av vilkårene var at WADA skulle få tilgang til data og prøver fra Moskva-laboratoriet innen 31. desember 2018. Det skjedde ikke. En WADA-gruppe som besøkte Russland før jul, kom hjem med uforrettet sak.

WADA har siden nyttårsrakettene gikk opp, fått oppfordring fra en rekke hold om å utestenge Russland på nytt – umiddelbart. Blant dem som har krevd det, er den frittalende svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson og den britiske utøverkomiteen. Skipresident Erik Røste skrev på Facebook at «jeg forutsetter at styret i WADA følger opp tidligere vedtak».

Og Norges idrettsforbund "forventer at en manglende oppfyllelse av betingelsene i WADAs vedtak fra september vil medføre en ny suspensjon av RUSADA".

– Vi ser utøvere over hele verden som krever svar på hva som har foregått. De vil ha svar på prøvene til de aktuelle løperne. Hvis noen er dopet, kan det også medføre at utøvere skal få medaljer som de i dag ikke har fått, sier Linda Hofstad Helleland.

– Vi skylder de rene utøverne å avklare dette så fort som mulig, fortsetter hun.

En uavhengig komité skulle opprinnelig møtes 14.–15. januar og komme med en anbefaling til WADA-styret, der Helleland sitter. Deretter skulle WADA-styret på et hittil ukjent tidspunkt ta sin avgjørelse. Den norske visepresidenten er ikke fornøyd med det. Hun krever fortgang i prosessen.

– Jeg har bedt presidenten og generalsekretæren om at den uavhengige komiteen møtes til en telefonkonferanse umiddelbart – og at de får gitt sin anbefaling.

Da WADA gjorde sitt kontroversielle vedtak om å ta Rusada inn i varmen igjen den 20. september, var Linda Hofstad Helleland i mindretall.

– Jeg mener at vi burde ha gjort alt i motsatt rekkefølge: først ha fått de dataene og prøvene vi skulle ha fra Russland, og så godkjenne Rusada.

– Nå er hele verdens øyne rettet mot WADA, og vi har ikke råd til å miste tillit fra utøvere og en hel sportsverden, mener Linda Hofstad Helleland.

– Jeg frykter at vi mister tillit dag og dag, time for time ...