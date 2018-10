FORRIGE MEDALJEJUBEL: Rune Soltvedt feirer Brann-sølv i 2016. I år kan Brann ende opp med enda edlere metall. Foto: Marit Hommedal/ NTB Scanpix

Sportssjefen åpner opp om livet i Brann: – Lars Arne Nilsen har overrasket meg

BERGEN (VG) En åpen Rune Soltvedt snakker ut om salget av Sivert Heltne Nilsen, utviklingen under Lars Arne Nilsen, sommerens kjøpefest og kritikken som ikke har uteblitt i en mulig gullsesong.

Publisert: 27.10.18 16:36

– Bergenserne elsker å trykke sine egne til seg og feire store øyeblikk. Vi vet at det ligger noe der som er helt spesielt å kunne oppleve her i Bergen. Nå er vi der igjen, og har muligheten, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt.

VG møter ham på kontoret hans i andre etasje på Brann Stadion fire dager før seriefinalen mot Rosenborg. På kontoret har han alltid døren åpen, og det er en blid og imøtekommende sportssjef som tar imot VG der inne.

Og blid har han all grunn til å være. For etter en tyngre høst knappet Brann endelig inn på Rosenborg i gullkampen da de tok tre poeng mot Stabæk søndag, samtidig som RBK snublet mot Lillestrøm.

Dermed er bergenserne bare to poeng bak.

– Det viktigste er at vi har denne muligheten. Det er opp til oss selv. I Trondheim er de vant til å vinne titler. I Brann er vi ikke det. Jeg husker hvordan det var i 2007. Det var et øyeblikk jeg kommer til å huske for resten av livet. Når du har fulgt Brann så lenge som siden 70-tallet har du opplevd mange nedturer. I 2007 trodde vi aldri vi skulle oppleve at Brann tok gull, sier Soltvedt.

Men at Brann skulle ha den muligheten de har nå hadde ikke engang Soltvedt trodd for tre år siden.

– Lars Arne Nilsen har overrasket meg

I 2015 strevde bergenseren på nedre halvdel av OBOS-ligaen. 28. mai ble Lars Arne Nilsen ansatt som trener, og på rekordtid har han tatt Brann fra nest øverste nivå til å bli et lag som har etablert seg i toppen av norsk fotball.

– Jeg hadde troen på ham som trener, men han har levert veldig bra. Det at vi skulle komme tilbake igjen så fort viser at den jobben han har gjort har vært helt formidabel, sier Soltvedt.

– Har han overrasket deg?

– Ja, det vil jeg si. Han har levert bedre enn de forventningene vi hadde til ham og håpet på. Vi hadde jo et håp om det da han kom inn her, men Lars Arne Nilsen har overrasket meg. For det er en krevende jobb å være trener i Brann, svarer sportssjefen.

– Med han som trener har vi klart å bygge opp et lag som har utviklet seg og som har etablert seg i toppen av norsk fotball. Så ja, jeg er overrasket, men aller mest glad for at han har fått det så godt til.

Nilsen har fått lønn for strevet, og forlenget kontrakten med Brann i høst:

– Folket vil ha brød og sirkus

Til tross for at Brann har vært med i gullkampen hele sesongen har ikke kritikken uteblitt. De har blant annet blitt kritisert flere ganger for å spille «kjedelig fotball» under Lars Arne Nilsen, og etter to braktap for Molde kalte BT-kommentator Anders Palmer det «helt krise» .

– Jeg synes det er spesielt, men det er jo litt sånn. Kanskje spesielt i Bergen. Folket vil ha brød og sirkus. De vil ha underholdning. Samtidig hjelper det ikke å underholde samtidig som du blir nummer 10 og 12 når du har forventninger om å være i toppen. Jeg synes det har vært urettferdig, særlig i vår da vi spilte bra. Men det er engasjement og følelser. Jeg vil ikke kalle det kritikk, jeg vil kalle det engasjement, sier Soltvedt.

Kritikk fikk også bergenserne da de solgte Sivert Heltne Nilsen, selve hjertet i et gulljagende Brann-lag, i sommer.

Det var en tøff periode for Soltvedt.

– Det var veldig vanskelig. En vanskelig sak på mange måter. Vi mistet en spiller som var viktig for laget, og det var vanskelig på grunn av relasjoner. Det ble som det ble, men etter at Sivert gikk er vi fremdeles med i en gullkamp. Så det har gått bra, selv om jeg gjerne skulle sett at Sivert også var en del av oss, sier Soltvedt og forteller at han ikke utelukker at Heltne Nilsen kommer tilbake til Brann.

Her kan du se hva trener Lars Arne Nilsen sier om sønnens overgang fra Brann:

Kjøpefest

Sivert Heltne Nilsen ut førte til nye spillere i Bergen, og i sommervinduet endte Brann opp med en kjøpefest byen ikke har sett maken til på lenge .

De hentet Ruben Yttergård Jenssen for å fylle Heltne Nilsens rolle i tillegg til Kristoffer Løkberg, Thomas Grøgaard, Håkon Oppdal, Christian Eggen Rismark, Jesper Löfgren og Daouda Bamba.

– Vi måtte forsterke oss. Så det ble litt hektisk her, sier Soltvedt.

Mest oppmerksomhet fikk klubben for kjøpet av Bamba, som skal ha vært den dyreste Brann-spilleren på rundt ti år. Men den tidligere KBK-spilleren har ikke slått til for fullt i Bergen ennå.

– Stresser det deg eller sitter du rolig i båten?

– Jeg sitter aldri rolig i båten. Men det er klart, folk vet jo at det var en dyr spiller til Brann å være. Da blir det litt ekstra forventninger, men av og til tar det litt tid. Og de målene han har scoret har vært viktige. Det tar tid, men han er også med på å bidra til økt konkurranse som gjør de andre ekstra skjerpet.

Deadline Day ble altså en stressende dag for sportssjefen. Her kan du se hvor glad han var da jobben endelig var gjort: