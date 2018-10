BETENKT: Tage Pettersen mener at Norges idrettsforbund må ta kritikken fra Riksrevisjonen på «største alvor». Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Politikerne etter sviende rapport: – Dette kommer vi til å gå nøye etter i sømmene

Høyre-politiker og ishockeypresident Tage Pettersen forventer at Kulturdepartementet ser grundig på hvordan de følger opp bruken av tippemidlene overfor Norges idrettsforbund.

Publisert: 19.10.18 06:54

I Riksrevisjonens rapport , som ble lagt frem torsdag, ble det kritisert at Norges idrettsforbund ikke gir godt nok svar på hvordan tippemidlene blir brukt.

– Det er en tydelig kritikk som NIF må ta på største alvor, melder Tage Pettersen til VG.

– Jeg forventer også at Kulturdepartementet ser grundig på hvordan de følger opp bruken av tippemidlene.

Til VG sier riksrevisor Per-Kristian Foss at «Kulturdepartementet stiller en rekke relevante spørsmål til idretten som de ikke får fyllestgjørende svar på».

– Departementet sier at de langt på vei er enige i det, men at de har stilt oppfølgingsspørsmål, sier Foss.

– Vi synes at rapportene fra NIF ikke er gode nok i forhold til de krav som Stortinget har stilt til disse store bevilgningene. Riksrevisjonen ser på kommunikasjonen mellom departementet og Norges idrettsforbund.

Og det er altså her Per-Kristian Foss og hans folk ikke er fornøyd.

– Etter revisjonens vurdering gir ikke NIFs rapportering en tilstrekkelig oversikt over hvordan spillemidlene er brukt for å nå målene med tilskuddet. Det er videre uklart om NIF når vesentlige mål for tilskuddet, heter det i rapporten fra Riksrevisoren.

Kritikken er også rettet mot Kulturdepartementet, og det heter at det er «uheldig at departementet fortsatt ikke får gode nok data om måloppnåelsen for målgruppene. Det er revisjonens vurdering at departementet spesielt kunne ha fulgt opp medlems- og aktivitetstallene tettere».

I rapporten heter det at «regnskapsanalysen av perioden 2012–2017 viser at 50 millioner kroner i tilskudd som skulle gått direkte til tiltak for barn, unge og bredde er brukt til å dekke lønnskostnader i NIFs kompetanseseksjon». Norges idrettsforbund mener at dette er gjort i forståelse med Kulturdepartementet og at det gir økt aktivitet.

– Det mest alvorlige, ut ifra det jeg kjenner fra rapporten, er at midler tenkt til aktivitet i for stor grad er brukt til administrasjon i NIF. Denne gjennomgangen NIF nå må ta, passer godt inn i arbeidet med modernisering av hvordan norsk idrett er organisert, som er i gang – ift. arbeidsdeling mellom NIF, særforbund og lokal aktivitet, skriver Tage Pettersen i en melding til VG.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er klar på at det blir en nøye behandling:

– Alle rapporter fra Riksrevisjonen behandles av kontrollkomiteen, så dette kommer vi til å gå nøye etter i sømmene.

Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) sier til VG:

– Vårt fokus er jo departementets oppfølging. I og med at dette er omtalt i en sak fra Riksrevisoren, vil vi behandle rapporten og lage en innstilling som er grunnlag for Stortingets behandling.