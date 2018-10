HETT: Magnus Carlsen sliter med at det er varmt i spillelokalet i Hellas under Europacupen der. Han spiller for Vålerenga, som kjemper helt i toppen. Foto: Niki Riga, eurochess2018.com og Jack Nilssen, Vålerenga Sjakklubb

Carlsen med lånt kortbukse: – Det er et diplomati

SPORT 2018-10-16T15:07:23Z

(Shakhriyar Mamedyarov-Magnus Carlsen 1/2–1/2) Magnus Carlsen (27) orket ikke tanken på en ny dag i dress og var tilbake i kortbukse i tirsdagens Europacup-spill for Vålerenga. Nå må han ha 1 1/2 av 2 poeng i resten av turneringen for å beholde plassen som verdensener.

Publisert: 16.10.18 17:07 Oppdatert: 16.10.18 18:16

– Magnus lånte ei kortbukse av lagkamerater Kjetil Lie. Men den er lengre enn den han brukte de to første rundene. Den går under kneet. Jeg har ikke hørt noen reaksjoner på den, sier Vålerengas lagleder Dag Danielsen til VG.

Verdensmesteren fikk påpakning før mandagens fjerde runde i Hellas: Han var ikke pen nok i tøyet ut fra reglene.

Carlsen stilte derfor i dress mandag, men med temperaturen i spillelokalet og den dårlige luften, valgte han å bytte til en shorts som gikk nedenfor knærne til tirsdagens parti mot verdenstreer Shakhriyar Mamedyarov.

– Det er et diplomati med arrangøren og det europeiske forbundet. Det er begrenset hva vi kan få tak i av klær her, men jeg har forklart for arrangøren og forbundet at det blir for varmt for Magnus med dress, så han ønsker å bruke shorts, forklarer Dag Danielsen.

– Arrangøren har gjort sitt beste for å senke temperaturen, men når samtlige spillere er på plass, blir det altfor varmt.

– Vil Magnus Carlsen ha særbehandling?

– Nei, nei! Dette handler ikke om at Magnus er hevet over loven, det vil si «dress code» her, men at han som verdens beste sjakkspiller trenger å ha akseptable forhold når han skal spille.

– Både arrangøren og Magnus har gjort sitt beste for å løse denne floken, mener Vålerengas lagleder.

Det ble en relativt rask remis mellom Carlsen og Mamedyarov. De brukte drøyt to timer og 30 trekk. Det betyr at Carlsen forblir verdensener, men samtidig betyr det at han trolig må ha 1,5 av 2 mulige poeng - hvis han spiller de to siste rundene av Europacup-turneringen.

– Det er ikke avgjort om Magnus spiller de to siste rundene, sier Danielsen, men planen på forhånd var at Carlsen skulle spille runde 2–7, noe de har fulgt til nå.

– Magnus gjorde et iherdig forsøk med svarte brikker mot Mamedyarov, mener Danielsen.

Til nå er bare to av Vålerengas seks partier ferdige. Begge endte med remis . Men bosnieren Borki Predojevic kan ligge an til å vinne sitt parti. Om Vålerenga vinner, betyr det at de kjemper helt i toppen.