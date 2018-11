Runar-målvakt frifunnet etter anklager om «farlig spill»

SPORT 2018-11-02T20:20:24Z

I september klagde Elverum inn Runars keeper, Joachim Christensen, for det de mente var spark med overlegg mot to Elverum-spillere. Nå er Christensen frifunnet.

Publisert: 02.11.18 21:20

NHFs Disiplinærutvalg (DiU) besluttet først at Joachim Christensen skulle utestenges i to kamper. Grunnen var at de karakteriserte hendelsen som «grovt uaktsomt og spesielt farlig spill».

«Målvakt som fullfører spark mot hodet til motstander etter gjennomført skudd. Dommerne så ikke selve hendelsen. Ut fra videobildene tolker DiU hendelsen som grovt uaktsom og spesielt farlig» sto det i dommen. Situasjonen kan du se i videoen øverst i saken.

Runar Håndball anket dommen. Nå er Christensen enstemmig frifunnet.

Hvorfor Elverum valgte å klage inn saken til Norges Håndballforbund kan du lese her.

«Domskomiteen har etter en samlet vurdering kommet frem til at det ikke er bevismessig grunnlag for at Søholm Christensen mente å utsette spilleren for fare (regel 5.5) eller at hans handling er spesielt uaktsom, spesielt farlig, forsettlig eller ondsinnet (regel 8.6)», står det i protokollen fra Domskomiteen som VG har fått tilgang til.

– Vi er veldig lettet, for vi føler jo at dette var helt riktig. Etter dommen ble vi veldig overrasket. Nå er det klokkeklart. Domskomiteen har vært grundige og de forstår målvaktspill, sier Jørn Magne Johannesen i sportslig utvalg elite i Runar Håndball til VG.

– Joachim er også kjempefornøyd. Han er veldig sterk mentalt, så det har ikke gått utover ham på trening, men det er selvfølgelig ikke gøy å bli hengt ut som om man har gjort dette med vilje, legger han til.

Fikk du med deg denne situasjonen fra samme kamp?

Reagerer på Disiplinærutvalgets behandling av saken

Ifølge protokollen fra Domskomiteens behandlingen av saken kommer det frem at Christensen i sin anke blant annet pekte på at det ikke uttrykkelig av protokollen til Disiplinærutvalget fremkom om han er dømt for en eller begge episodene som ble rapportert.

Domskomiteen er enige i at det er en svakhet i Disiplinærutvalgets behandling og begrunnelse. De skriver også at protokollen fra Disiplinærutvalget ikke inneholder henvisning til hvilke spilleregler målvakten har overtrådt, og kaller dette uheldig.

– Vi stusset på en del ting ved dommen. Også når det kommer til habilitet, ettersom lederen var en aktiv toppdommer. Vi er fornøyde nå som han er frifunnet, men vi kritiserer likevel forbundets håndtering av saken. Vi er ferdige med saken nå, men vi håper de tar til seg kritikken, endrer på rutiner og at alle gjør så godt de kan fremover, sier Johannesen.

Domskomiteen skriver at når det gjelder selve realiteten i saken finner de ikke at det foreligger tilstrekkelig med bevis for at målvakten har handlet på en slik måte at de aktuelle spillereglene er overtrådt.

Det var under NM-kampen mellom Elverum og Runar i september at Elverum reagerte på det de mente var farlig spill fra Christensen.

Danske Christensen er profilert i norsk eliteserie. Han har gjennom en årrekke vært en av de beste målvaktene i den norske ligaen, og kjenner seg ikke igjen i anklagene fra de senere års suverene mester.