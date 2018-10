Svindal taper millioner om han ikke kjører

Aksel Lund Svindal (35) har sagt til skiprodusenten at det bare er 50 prosent sjanse at han kjører denne sesongen, likevel stiller de med to mann til alpintstjernenes disposisjon overalt.

Planen til alpintstjernen er å kjøre utfor i Lake Louise siste helgen i november.

Torsdag sa han til VG at det er 50 prosent sjanse for at han kjører denne sesongen. Han sliter med skader.

– Taper du mange millioner om du ikke kjører?

– Ja, det er ett eller annet med idrett som gjør at hvis du gjør det helt greit, så tjener du helt greit. Hvis du gjør det veldig bra, så tjener du veldig bra. Hvis du ikke er med i det hele tatt, så tjener du ikke noe særlig. Så det er vel egentlig svaret, svarer Svindal og legger til:

– Jeg fortjener ikke å få betalt om jeg ikke stiller opp. Kontrakten er rettferdig for begge parter. Begge får det de har fortjent.

Har tjent mye penger

Men 35-åringen skal nok leve greit selv uten sponsor- og premiepenger denne sesongen.

Svindal foteller hvordan det står til med kroppen:

Han er en driftig forretningsmann sammen med faren Bjørn Svindal. Han har hatt nærmere 50 millioner kroner i gevinst på Bank Norwegian-investeringer.

Han har investert i sin egen kleskolleksjon. Han var registrert på Oslo Børs med verdier på 55 millioner kroner, skrev Dagens Næringsliv i mai i fjor.

Tidligere i år kjøpte han en enebolig på Snarøya til 35 millioner kroner .

Luksus

Da Svindal byttet skimerke fra Atomic til Head etter OL-gullet i 2010 fikk han en historisk god avtale hvor han fikk rundt 16 millioner i lønn over to å r. Det var bare starten.

I Pyeongchang ble han første nordmann til å vinne OL-utfor. Selv om han ikke vet om han skal konkurrere denne sesongen, så er han så stor stjerne at skifabrikanten gjør alt for å hjelpe 35-åringen.

– Man kan jo si: Er det fornuftig av skifabrikken å sende to mann med han der verden rundt om han ikke skal kjøre? Jgg har den luksusen at de er villige til å satse uansett om jeg skal kjøre eller ikke. Jeg sier til dem at det er 50–50. Likevel backer de meg helt, sier Svindal til VG.

I april hadde han problemer med å gå trapper. Sånn vil han ikke ha det resten av livet. Det er blant annet derfor han kan ha kjørt sitt siste renn.

– Det er litt seigt når det er det første man kjenner om morgenen og det siste før legger seg. Om jeg kan unngå å ha sånn resten av livet, som det var i mars, april og mai, det hadde vært veldig deilig, sier Svindal.

Alpintsesongen starter i Sölden med storslalåm siste helgen i oktober.