Ruud flytter til Spania for å trene med Rafael Nadal

Publisert: 03.08.18 12:40 Oppdatert: 03.08.18 13:49

OSLO (VG) Casper Ruud tar grep for å bli en av verdens 100 beste tennisspillere. Dermed flytter 19-åringen til Mallorca for å trene med sitt tennis-idol.

Nyheten om at Casper Ruud hadde inngått et samarbeid med Rafael Nadal og treningsakademiet hans kom onsdag. Fredag fortalte Ruud at han flytter til Mallorca som en del av samarbeidet.

– Vi kommer til å flytte ned der det neste året, jeg, pappa, mor og en av søstrene mine. Jeg tror det blir hyggelig å ha med familien, og da kan jeg føle meg litt mer hjemme, sier Ruud til VG.

– Har du hatt noe kontakt med Nadal?

– Nei, ikke noe med han direkte, men jeg er sikker på at han er informert om dette og at litt av startsfasen kommer fra ham. Jeg har gjort det jeg kan på de treningsøktene med ham, og det tror jeg han liker, fortsetter Ruud.

Sikter mot topp 100

Casper Ruuds neste mål er å bli en av verdens 100 beste tennisspillere. Det er et mål han håper å nå i løpet av året.

– Topp 100 er et mål og noe jeg sikter etter. Det er flere måneder igjen av sesongen, og jeg håper å gjøre det bra, sier Ruud

– Hvor stor sjanse er det for at det skjer i 2018?

– Jeg må si at det kan være en stor sjanse for det. Jeg føler meg fin, og kroppen er fin, så så lenge jeg holder meg skadefri så skal jeg stå på videre jeg.

19-åringens far og trener, Christian, er enig i at topp 100 er et delmål, men har et størst fokus på de langsiktige planene.

– Det er viktig og et delmål, men det viktigste er å utvikle seg og vi må passe på å ikke tenke for mye på ranking og resultat. Casper er fortsatt veldig ung i tennissammenheng, og jeg tror nesten halvparten i topp 100 er tretti år eller eldre. Det er vanskelig, men han har helt klart talentet, viljen og muligheten til å nå topp 100, sier Christian til VG.

Nadal som idol

Rafael Nadal og Roger Federer blir av mange sett på som tennisens Messi og Ronaldo. Til tross for stor beundring for begge, har Casper Ruud Nadal som knepen favoritt. Med det nye samarbeidet får han jobbe med sin favoritt.

– Begge er utrolige idrettsutøvere, men Nadal har nok vært det ultimate idolet mitt opp i gjennom årene. Jeg møtte han første gang i Paris da jeg var 8–9 år gammel, og fikk autograf og slikt, forteller Ruud.

-Hvordan er det å kunne jobbe med idolet ditt da?

– Jeg tror det blir veldig gøy. Han er en ydmyk og jordnær fyr. Han har vunnet ekstremt mye, men har fortsatt beina godt plantet på jorden. Det er utrolig gøy å se og prøve å lære av ham, og vinner jeg en brøkdel av det han har vunnet, så har jeg hatt en utrolig karriere, avslutter Ruud.