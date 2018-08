Drømmestart for Casper Ruud i US Open-kvalifiseringen

SPORT 2018-08-22T16:19:47Z

(Casper Ruud – Andrea Arnaboldi 6-2, 6-2) Italieneren Andrea Arnaboldi (30) var ingen målestokk for Casper Ruud (19) i den første kvalifiseringsrunden til US Open.

Publisert: 22.08.18 18:19 Oppdatert: 22.08.18 18:56

Casper Ruud håper å kvalifisere seg til den tredje av fire mulige Grand Slam-turneringer denne sesongen.

Han kom inn i hovedrunden og til 2. runde både i Australian Open og French Open, mens det ble stopp allerede i første kvalifiseringsrunde av Wimbledon-turneringen.

Nå er han klar for andre kvalik-runde i US Open , der motstander blir australske Max Purcel. Purcel er, som Ruud, født i 1998, men er bare rangert som nummer 250 i verden og bør være en overkommelig motstander.

– De kjenner hverandre bra, etter som de er like gamle. Hvis Purcel server bra, kan det bli vanskelig for Casper, fastslo pappa Christian Ruud til Eurosport.

Andrea Arnaboldi er rangert som nummer 180 i verden, Ruud som nummer 143. Team Ruud er klare på at målet er å komme inn blant de 100 beste i verden i løpet av 2018. Casper Ruud har som det beste vært 108 i verden - i juni 2017.

– Dette var gøy. Det var bra fra start til slutt. Han har hatt litt stang-ut i det siste. Dette var deilig og hjelper på selvtilliten, sa pappa Ruud til Eurosport.

– Det virker som han tenner til litt ekstra når det er Grand Slam, fastslo faren.

Ruud fikk en pangstart da han brøt allerede i det første gamet, og gikk etter hvert opp til 4–0 før italieneren endelig fikk et game. Settet tok bare 29 minutter. 6–2.

– Fantastisk bra tennis, fastslo Christer Francke som ekspert på Eurosport Player etter første sett.

– Han server bra og returnerer godt. Og han spiller raskere enn motstanderen, sa en fornøyd Øivind Sørvald, analytiker i Team Ruud, til Eurosport.

En tydelig frustrert italiener begynte etter hvert å bruke mye energi på dommeren. US Open er Arnaboldis favoritt-Grand Slam, men møtet med nordmannen ble et mareritt for den venstrehendte 30-åringen. Arnaboldi klarte ikke å bryte Ruuds serve en eneste gang.

På 4–2 i annet sett hadde Ruud kanskje sitt beste slag i matchen, og han brøt til 5–2. Dermed var det avgjort. 6–2 igjen.

– Casper var mer eller mindre feilfri ved nettet, fastslo Christer Francke på Eurosport Player.

– Dette er noe av det beste vi har sett av Casper på hardcourt.

128 spillere er med i kvalifiseringen.