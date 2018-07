GIFTER SEG: Elbasan Rashani. Her i duell med Simen Rafn. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Gifter seg tre dager etter storseier: – Det blir stort

Publisert: 09.07.18 06:36

SKIEN (VG) (Odd - Lillestrøm 3–1) Søndag kveld satte han inn 1–0 da Odd slo Lillestrøm 3–1. Om bare to dager feirer Elbasan Rashani (25) ved å gifte seg.

Han har vært en av Odds viktigste spillere så langt denne sesongen og er toppscorer med seks mål. Men det er ikke bare på fotballbanen Elbasan Rashani har suksess om dagen.

Han starter nemlig ferien med bryllup: Bare tre dager etter 3–1-seieren over Lillestrøm gifter han seg med Agnesa Ademi i Kosovo, som er hjemlandet til foreldrene.

– Det blir veldig stort, sier Rashani som flyr til Kosovo i morgen.

– Det er allerede nå på onsdag. Jeg lever jo litt i et fengsel her vet du. Så det er vanskelig å planlegge fra Norge, men vi har gjort vårt beste og forloveren min har vært veldig på i det siste. Alt er klart nå, og vi gleder oss veldig. Så med mindre det skjer noe med flyet er jeg klar, fortsetter han.

Paret deler hyppig bilder av hverandre i sosiale medier, som her fra Rashanis Instagram-konto i mai.

Odd-trener Dag Eilev Fagermo var fornøyd med innsatsen til Rashani på banen mot Lillestrøm, men er ikke invitert i bryllupet.

– Jeg vet han skal gifte seg, men jeg skal ikke i bryllupet. Men han leverte en kamp som står i stil til at han skal svare ja på onsdag, sier han.

– Vet vi aldri rykker ned

– Jeg sa før sesongen at jeg må ta mer ansvar. Ikke fordi jeg tenker på meg selv, men fordi jeg tenker på laget. Hvis vi kal vinne kamper er jeg en av dem som må stå frem, komme til muligheter og score mål. Jeg føler nå etter halvspilt sesong at jeg har bidratt en del, så det er positivt, sier Rashani.

Han har vært en av de spillerne som har stått frem i en sesong hvor Odd har slitt. Før søndagens kamp mot Lillestrøm hadde de ikke vunnet i Eliteserien siden 16. mai. Likevel er ikke venstrekanten bekymret.

– Vi er ikke noe bunnlag. Jeg visste før kampen at vi lå der nede, men ikke helt hvor. Men jeg vet at vi aldri rykker ned. Vi er alt for gode for det, sier Rashani.

– Vi er ikke stresset, og har ikke følt på det presset, legger han til.

Odd tar ferie på niende plass på tabellen med 20 poeng, og tok et viktig steg ut av en eventuell nedrykksstrid etter 3–1-seieren over Lillestrøm i Skien.