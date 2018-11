MODELL: Heidi Weng fikk prøve seg som modell da hun ble fotografert i klær til det som skulle bli hennes klesmerke i mars i fjor. Klærne er fortsatt ikke for salg. FOTO: Hallgeir Vågenes, VG

Weng-investor ut mot skiforbundet: – Noen utøvere frarøves muligheter

BEITOSTØLEN (VG) Det er halvannet år siden Heidi Weng (27) startet drømmen om egen kleskolleksjon. Den er fortsatt ikke blitt noe av. – Vi gir oss aldri, sier investor Ola Mæle.

I mars 2017 var Weng til fotografering til det som skulle bli hennes første kleskolleksjon i samarbeid med investor Ola Mæle. Sammen med pappa Ole Morten Weng kalte de det Weng Fashion.

Planen var å lansere kolleksjonen for et år siden, så skulle de forsøke seg utenfor Norge i år.

Men de klarte ikke å få til en avtale på grunn av markedsavtalen til Norges Skiforbund.

Utøverkontrakten gir landslagsutøverne mulighet til å ha en kolleksjon innen fashion og fritid, men sportsklær er ikke lov. Skiforbundet har en avtale med Active Brands, som har bransjeeksklusivitet.

– Kolleksjonsutviklingen er stilt i bero inntil forholdene mellom NSF og utøverne er avklart – hvis en avklaring er mulig å få til, sier Ola Mæle til VG.

– Er det realistisk at den skal bli noe av så lenge hun er landslagsutøver?

– Det er umulig å svare på, slik situasjonen er nå, svarer Mæle.

– Hvordan er samarbeidet med skiforbundet?

– Det er intet samarbeid. NSF ønsker naturlig nok å diktere situasjonen, noe jeg kan forstå. Skiforbundet har behov for å ivareta sine sponsorer, svarer Mæle.

– Har dere gitt opp?

– Vi gir oss aldri, svarer Mæle.

Langrennssjef Espen Bjervig i skiforbundet understreker at de har klare retningslinjer for utøvere og kleskolleksjoner.

– Vi hadde et møte om dette temaet for et drøyt år siden. Fra vår side ble det da klargjort at hun kan produsere tøy i kategorien fashion og fritid, mens begrensningen ligger på sportsbekledning. Etter dette har det ikke vært dialog rundt en mulig kleskolleksjon, sier Bjervig til VG.

Ingen Johaug-avtale

Therese Johaug tjente over 10 millioner kroner da hennes samarbeidspartner på klær ble kjøpt av oppkjøpsfondet FSN i mars 2017.

For fire år siden hadde hun solgt hansker for 100 millioner kroner.

Ifølge Mæle har ikke Weng fått tilbud om et samarbeid som Johaug fikk med skiforbundet.

Johaug inngikk en avtale med Active Brands som er skiforbundets samarbeidspartner.

– Her ligger noe av hovedproblemet: At enkelte utøvere får utnytte sitt markedspotensial i løpet av sin idrettskarriere, mens andre holdes utenfor og slik sett frarøves sine muligheter, dette er veldig problematisk og klart urimelig slik jeg ser det, sier Mæle til VG.

Det er bare noen dager til sesongens første skirenn på Beitostølen. Onsdag har utøvere og ledere mediedag. Fredag er første skirenn.

Weng er tittelforsvarer i Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt.

Rocka utøver

Mæle så tidlig potensialet i Weng; en rocka langrennsløper som ikke er helt A4, og som kan gå feil vei på stadion.

– Planen har hele tiden vært urban røff mote som passer til Heidi, som er en kul, rocka utøver som ikke alltid følger boken og gjør mange kule sprell, sier Mæle.

Investoren mener det blir for uforutsigbart at forbundet må godkjenne alle plagg, og at det blir vanskelig når klærne ifølge ham ikke kan selges i sportsbutikker, da Weng er en sportsprofil.

Mæle etterlyser en mer proaktiv tilnærming fra skiforbundet.

Han mener det er få utøvere som har et markedspotensial hvor aktører ønsker å investere. Han anslår at det er snakk om fem-seks langrennsløpere.

– Det er rimelig at de skal få utnytte verdien de har, sier Mæle.

Setter foten ned

Mæle som har mange tiår bak seg i klesbransjen ønsker en debatt om markedsrettigheter velkommen.

Han understreker at han har full forståelse for at skiforbundet har et budsjett som må fylles.

– Skiforbundet burde satt seg ned med dem og spurt: Hva kan vi få til sammen med deg? Om en utøver er veid og funnet tung nok for markedet, så burde forbundet sett på det som interessant og sett på hvordan vi kan bake kake sammen, og ikke bare sette foten ned, sier Mæle.

– Rettssaken med Kristoffersen vil gi noen føringer om markedsrettigheter, sier Mæle.

Han viser til flere løpere som har fått til ulike avtaler med skiforbundet, som Aksel Lund Svindal, Marit Bjørgen, Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo.

– Holdningen i dag er å beskytte sine sponsorer, hegne om deres revir. Det har jeg forståelse for. Det jeg er inne på krever mer proaktiv holdning, sier Mæle.