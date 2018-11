Disse vil revolusjonere sjakken: Målet er færre remiser

LONDON (VG) Tolv remiser på rad i sjakk-VM. Det er det store samtaleemnet. I verdens tøffeste sjakkturnering gjør de noe med det.

Neste års Norway Chess kommer med nye og revolusjonerende regler. Magnus Carlsen (27) synes ikke det er noen idé for VM-matchene, men synes det er bra at det tenkes nytt.

Siden oppstarten i 2013 har Kjell Madland og Norway Chess gått foran i å være nyskapende, og nå gjør de noe som kommer til å vekke stor oppmerksomhet i sjakk-verdenen. Remis-partier går videre til armageddon. I 2019 skal de dele ut poeng etter følgende kriterier:

* Seier i partiet: 2 poeng.

* Remis i partiet og seier i armageddon: 1,5 poeng.

* Remis i partiet og tap i armageddon: 0,5 poeng.

* Tap i partiet: 0 poeng.

– Målet er å få flere avgjorte partier og færre partier med remis, sier Norway Chess-sjef Kjell Madland, som er på plass i London.

Og de nøyer seg ikke med det. Norway Chess innfører også tidsregler som gjør at det kan bli morsomt å følge turneringen neste år:

* Tidskontroll settes til 2 timer per spiller uten tilleggstid på noe tidspunkt.

* Det gis heller ikke tilleggstid pr. trekk.

På den måten blir det også enklere for TV-kanaler med faste programtider å planlegge.

– Jeg tror det er viktig å tilpasse til et marked og til et TV-publikum. Med disse reglene vil de fleste partiene ta mellom tre og en halv og fire og en halv time, sier Madland.

– Jeg synes det er superspennende, og jeg håper at alle har lyst til å være med på det, at de ikke blir skremt bort. Jeg tror også folk vil spille beinhardt i partiene for å slippe armageddon, sa Carlsen til rettighetshaver TV 2 da han fikk nyheten.

– Det er litt mange remiser her i London. Vi har sett litt av det samme i Norway Chess. Med så mange sterke spillere blir det lett det, sier prosjektsjef for Norway Chess, Benedicte Westre Skog.

Norway Chess har flere år hatt det beste feltet i noen sjakkturnering. I 2018 var samtlige ti deltakere blant de 13 beste i verden.

Norway Chess var den første sjakkturneringen som ble sendt på nasjonal, live TV og den første turneringen som innførte «skrifteboks» der spillerne kunne snakke til TV-publikum under partiene. Neste års utgave starter 3. juni 2019.