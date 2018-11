GULLMANNEN: Jørgen Graabak på torsdagens pressetreff i Lillehammer. Han smiler tross store endringer i toppsatsingen. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Gull-Graabak mistet trenerne da kombinert brukte sparekniven

LILLEHAMMER (VG) Han vant to OL-gull i Sotsji for fire år siden. Men nå har Jørgen Graabak (27) mistet to av sine suksesstrenere, fordi kombinert ble pålagt av skiforbundet å spare millioner.

– Det er en utfordring, og en helt annerledes hverdag. Det vi har igjen er en hopptrener på en liten prosent stilling, sier Jørgen Graabak .

Det var ikke lenger penger til å lønne Bjørn Kåre Ingebrigtsen (onkel til VM-vinner Tommy Ingebrigtsen). Han hadde fulgt Graabak tett gjennom hele karrieren. Heller ikke Vegard Rasdal (vitenskapelig assistent) var det økonomi til å holde på da kombinert fikk streng beskjed om å spare.

Kuttet har i tillegg til Graabak også rammet Jan Schmid og Magnus Moan.

– Vi får se hvordan dette slår ut. På kort sikt kan det gå bra, men på lang sikt er jeg avhengig av oppfølging i verdensklasse hvis jeg skal være der. Men dette er noe alle, utøvere og landslagsledelsen, er klar over. Jeg har gitt beskjed om hva jeg mener, sier Jørgen Graabak.

Lillehammer Trippel Fredag: Normalbakke/5 km. Lørdag: Fellesstart (10 km)/normalbakke. Søndag: Storbakke/10 km.

Han påpeker at han skjønner at det måtte «ryddes i skapene». At en restrukturering måtte til. Overforbruket av penger gikk ikke lenger. Men at konsekvensen for ham kan bli utflytting fra Trondheim og miljøet i Granåsen hvis han føler at de sportslige forutsetningene forringes.

Landslagstrener Kristian Hammer (bosatt på Østlandet) bekrefter at det bare har vært midler til å lønne Stian Kvarstad (norsk verdenscuphopper) i en 20 prosent stilling for trønderne på landslaget.

– Det er feil at de ikke har trenere rundt seg. Det har et bra opplegg i Granåsen Skiteam. Det er på langrennsbiten de har måtte klare seg selv, men det jobber vi med for å forbedre, sier Hammer.

Kombinert hadde en strålende sesong i fjor. Men i Pyeongchang-OL ble det «stang ut». Toppformen – og taket på det sterke tyske laget – var forduftet. Hopputstyret sviktet ifølge supertalentet Jarl Magnus Riiber (21). Han endte opp med to 4.-plasser individuelt. Trøsten var sølv i lagkonkurransen.

Men etter OL-nedturen ventet en mye verre runde. I mai kom det frem at kombinert var skyldig eget forbund – Norges Skiforbund (NSF) fem millioner kroner – og fikk streng beskjed av skistyret om å bruke sparekniven.

Sportssjef Ivar Stuan bekrefter at kuren har vært hard og brutal. To millioner måtte spares. Fristen ble satt til 1. januar 2019.

– Det har gått bra. Vi når målet når vi er ved utgangen av året, og vi har fått betalt ned på gjelden til NSF. En del av det vi har kuttet i budsjettene skyldes også at vi har økt inntektene, sier Ivar Stuan.

Selv ble hans stilling i en lengre periode redusert fra 80 pronset til 50 prosent.

– Men jeg har vel jobbet 150 prosent, sier Ivar Stuan, og ler litt av hele «elendigheten».