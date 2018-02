Historiske Lorentzen klinket til med gull: – Deilig å stilne publikum

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Norge hadde ikke tatt OL-gull på 500 meter på skøyter på 70 år. Så suste Håvard Holmefjord Lorentzen (25) inn til olympisk rekord.

– Det var helt fantastisk å se at det var olympisk rekord. Det er så godt som det kan bli. Det ble skriking og armer i været, men jeg var ikke sikker på om det var OL-gull med en gang, sier gullvinneren til VG.

– Kult

Bergenseren suste inn til tiden 34.41, som er ny olympisk rekord. Da ingen av de gjenværende løperne klarte å tukte 25-åringen kunne Bergen juble for sitt første gull i et vinter-OL.

Hjemmefavoritten Cha Min-kyu ledet, men måtte nøye seg med sølvet hundredelen bak nordmannen, mens kinesiske Gao Tingyu ble nummer tre med 34,65.

– Jeg så koreaneren gå inn til olympisk rekord, det er ikke lett å toppe det. Men det var deilig å stilne publikum, smiler Lorentzen.

– Jeg har hulket som en liten unge, sa landslagssjef Sondre Skarli til Eurosport. Han slet med å holde tilbake tårene da han ble intervjuet.

Best på distansen denne sesongen

Etter superspurten skled Lorentzen rundt i arenaen med det norske flagget over hodet, tydelig rørt.

– Hvordan har du ladet opp til dette i dag?

– Jeg har spilt to eller tre timer gitar for å roe nervene, jeg lå på sengen og så på «Friends», det funket, det, svarer Lorentzen.

At 25-åringen vant når det gjaldt som mest i OL, var kanskje ikke så tilfeldig. Han har tatt flest verdenscupseirer, tre ganger, på distansen denne sesongen.

Merkedag

Men det er 70 år siden Norge sist vant gull på distansen. Og 50 år siden forrige medalje på 500 meter. 19. februar 2018 er nå en merkedag i skøyte-Norge, som har vært sulteforet på suksess de siste årene.

Henrik Fagerli Rukke endte som nummer 28, men hyller lagkompisen.

– Det var et sykt løp.Dette betyr veldig mye for norsk skøytesport, det har ikke vært veldig bra de siste årene, men nå er det på full fart opp igjen, sier Fagerli Rukke til VG.

- Han er flink til å hente fram det beste. Han har rett og slett en forståelse av teknikk, konkurranse og trening, som veldig få andre. Allerede i ung alder var han veldig flink til å ta egne avgjørelser og trene seg selv, sier landslagssjef Skarli til VG.

– Fantastiske

– Det var en stor forløsning for Håvard, som har vært god lenge og som har kommet tilbake fra skade. Han har vært en dominerende kraft på 1000 og 500 meter, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til VG.

Norges forrige OL-gull på skøyter tok Ådne Søndrål på 1500-meteren i Nagano i 1998. Dermed har to bergensgutter sikret to norske skøytemedaljer i Pyeongchang. Sverre Lunde Pedersen ble nummer tre på 5000-meteren, Norge har nå 27 medaljer i OL. Og mesterskapet er ikke over.

– Dette er fryktelig stas. Mange i Olympiatoppen har jobbet med skøyter de siste årene og endelig har de fått de endringene de har ønsket. Så har de disse utøverne som er så fantastiske, sier Øvrebø.