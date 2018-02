FÅR BEDRE FORSIKRING: Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby – her i Falun mot slutten av 2014-sesongen – har en bedre forsikring enn tidligere. Foto: Wiklund, Anders / TT NYHETSBYRÅN

Skiforbundet punger ut – forsikringstvist løst

I høst slo juseksperter alarm og kalte forsikringsordningen til flere hundre norske toppidrettsutøvere for «en skandale». Nå åpner Norges Skiforbund lommeboken for totalt 176 landslagsutøvere.

Prisen er trolig flere hundre tusen kroner årlig.

Dermed kan utøvere som Marit Bjørgen (37), Aksel Lund Svindal (35) og Martin Johnsrud Sundby (33) gå på trening uten å frykte milliontap dersom noe går fryktelig galt.

Slik har det ikke nødvendigvis vært frem til nå: VG vet at flere norske toppidrettsutøvere har vært overrasket over hvor dårlig deres egen forsikringsordning har vært.

– Dette er veldig gledelig. Nå får skiløpere den samme dekningen som utøvere i idretter som fotball og håndball, sier NISO-advokat Eirik Monsen til VG.

En uavhengig forsikringsadvokat reagerte med vantro da VG viste frem forsikringsordningen til noen av landets største idrettsstjerner i fjor høst. NISO-leder Joachim Waltin brukte ordet «skandale».

Yrkesskadeforsikring

Problemet var følgende: Mens fotball- eller håndballspillere er ansatt i en klubb, er ikke individuelle utøvere ansatt i for eksempel Norges Skiforbund. Derfor har de heller ikke vært dekket av en yrkesskadeforsikring, som er lovpålagt når det er snakk om et ansettelsesforhold.

I praksis har utøverne vært sikret god rehabilitering og behandling ved skader. Men ved alvorlige skader som setter en stopper for karrieren, har man – for eksempel – ikke vært godt nok sikret mot tap av fremtidig inntekt og utgifter til medisiner. Mens fotballspiller Dagfinn Enerly fikk 9,5 millioner kroner da han brakk nakken i 2005, ville ikke en skiløper fått noe tilsvarende – før nå.

I høst ga skiforbundets advokat, Anne-Lise Rolland, uttrykk for at hun mente landslagsutøverne allerede hadde gode forsikringsordninger. Forsikringsselskapene forbundet hadde vært i kontakt med kunne ikke tilby yrkesskadeforsikring for utøvere som ikke er ansatt.

– Jeg setter store spørsmålstegn ved behovet for yrkesskadeforsikring for denne gruppen, da denne forsikringen neppe gir noen utbetaling ved idrettsskader, sa Rolland for et snaut halvår siden.

Ga grønt lys

Men etter at Idrettens Helsesenter (IHS) ble koblet på saken, tok saken en ny vending. Selskapet, som er eid av Norges Fotballforbund (NFF), kontaktet flere forsikringsselskaper, med spørsmål om det var mulig å finne en løsning. «If» var positive og kom opp med en ny pakke kalt «Idrettsulykke med inntektstap».

Skistyret ga grønt lys i desember, og en ny forsikringsordning – tilsvarende yrkesskadeforsikring – beskytter nå skiforbundets 176 landslagsutøvere. Skiforbundet vil ikke oppgi prisen på gildet, men sier at det dreier seg om «godt under 2000 kroner per utøver».

I et tenkt tilfelle der summen er 1750 kroner per utøver, ville totalsummen ha endt på drøyt 300.000 kroner i året.

– Det er fortsatt slik at mange idrettsskader vil falle utenom denne forsikringsordningen, men det er også på det rene at de hendelsene som vil kvalifisere som yrkesskade etter loven, nå er omfattet av en forsikringsordning. Det er dette utøverne har ønsket og nå var det mulig å få det til, skriver Rolland i en epost til VG.

– Utøverne har fått en større sikkerhet enn de hadde tidligere, men det er fortsatt slik at vi trenger andre forsikringsprodukter for idrettsskadene som ikke godkjennes som yrkesskader. Disse har vi, og etter mitt syn er de gode, legger hun til.

– Står sammen

I NISO roser man skiforbundets advokat. Rolland omtales som løsningsorientert av advokat Monsen.

– Skiforbundet vil ikke anerkjenne at de har et ansettelsesforhold til utøverne sine, og det har nok økonomiske årsaker. Men det har ikke vært vår fanesak. Vi har bare ønsket en god nok forsikringsdekning, sier han.

Saken virket vanskelig før VG omtalte den i fjor høst. Da hadde kombinertlandslaget trumfet gjennom en egen løsning der de etablerte enkeltmannsforetak for å kunne være «ansatt» og tegne yrkesskadeforsikringer.

Løsningen som nå er i boks er mer tradisjonell og gjelder altså alle landslagsløperne til Norges Skiforbund. På sikt er den tenkt utvidet til å gjelde utøvere i andre særforbund også, får VG opplyst.

– Forsikringsselskapene løper ikke ned dørene til folk for å tegne slike avtaler. Men når en stor del av idretten står samlet får vi i større grad gehør hos forsikringsselskapene. Vi ønsker jo at idretten står sammen om slikt, siden det gir bedre betingelser, sier avdelingsleder Erlend Ydén i Idrettens helsesenter.