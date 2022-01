BER OM TILLIT: Lise Klaveness, toppfotballsjef i Norges Fotballforbund.

Klaveness ber om tillit: − Nedstengning er som gift i bevegelsen

Norsk idrett ga klar beskjed i onsdagens møte med kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og helsetoppene. Idretten mener de kan behandle en full gjenåpning allerede i januar, og toppfotballsjefen mener en nedstengning vil være som gift for bevegelsen.

Av Jostein Overvik

– Vi mener at vi kan håndtere en full åpning av idretten fra midten av januar gitt at situasjonen er som nå, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

– Erfaringer viser at god organisering med riktige smitteverntiltak, er det beste vernet mot smittespredning i samfunnet som idretten kan tilby, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Hun hadde med seg fotball-, ishockey-, ski -og håndballforbundet i det digitale møtet med Trettebergstuen og topper fra Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Lise Klaveness fra fotballforbundet ba om en ny tilnærming fra regjeringen etter at nye tøffe tiltak ble innført 15. desember.

– Vi er halvannet år ute i pandemien, vaksinasjonsgraden er høy og slitasjen rundt å ha en oppdeling som i forrige nedstenging førte til at en stor gruppe sto på sidelinjen i halvannet år er så enorm. Er det mulig å åpne for en annen tilnærming som tar utgangspunkt i idrettens egenart, at den generelle anbefalingen om en meters avstand ikke tolkes absolutt som et forbud mot kontakt i selve fotballspillet, spør NFF-direktøren som er foreslått som ny fotballpresident.

Hun ber om at idretten gis den samme tilliten som for eksempel frisører, massører, og fotterapeuter. En generell og nasjonal anbefaling bør ha en kjerne av fleksibilitet, mener hun.

– Mitt inntrykk er at bare tanken på at vi skal inn i en ny periode med nedstengning hvor store grupper står på sidelinjen, er som gift i bevegelsen. Det sitter som en klo i magen på meg selv. Fotballforbudet for for eksempel 2. divisjon for kvinner var konstant mens folk dro på sydenferie i fjor sommer. Det har satt dype spor. Vi er nå forpliktet til å legge press på for å foreslå andre løsninger, sier Klaveness videre.

MØTTES DIGITALT: Idrettspresident Berit Kjøll ønsker en rask gjenåpning av idretten. Her i et fysisk møte med kulturminister Anette Trettebergstuen i fjor.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) gjentar Regjerings budskap om at det kommer ny vurdering av tiltakene neste uke.

– Vi har hatt et godt innspillsmøte med idretten. Vi er opptatt av å lytte til hvordan smitteverntiltakene påvirker og rammer ulike deler av bransjene våre. Vi har fått en god oppdatering på hvordan stoda er for idretten. Ikke minst på hva de ser for seg som forholdsmessige tiltak fremover, sier Trettebergstuen til VG.

Regjeringen snevret i desember inn definisjonen av hva som er «toppidrett» i fotball, håndball og ishockey. For de to sistnevnte betydde det full stans i all kampaktivitet bortsett fra i den øverste ligaen.

– Det viktigste nå er i å få i gang de øverste divisjonene. Toppidrettsbegrepet må vi bare får orden på. Hos oss definerer vi det som de tre øverste divisjonene. Dette mener vi myndighetene må forstå og forholde seg til, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

OPTIMIST: Kåre Geir Lio, håndballpresident.

Kåre Geir Lio – som selv var coronasyk i høst – sier han er «ukuelig optimist». Men mener tiltakene den siste måneden ikke har truffet godt nok. Norges Håndballforbund utsatte i romjulen sine planlagte NM-finaler.

– Jeg tror treffsikkerhet i tiltakene blir veldig viktig nå og da må en lete litt etter blinken. Jeg synes Norge var veldig flinke på smittevern, men vi må ha den overordnede filosofien at vi skal holde samfunnet i gang og ikke bare drive med begrensning.

– Jeg tror ikke det ikke vil føre til stor smitteøkning om for eksempel topphåndballen og resten av toppidretten får litt bedre arbeidsbetingelser. Hvis det skulle vise seg å bli mye plunder, så får vi heller bare stoppe.

– Mener du også breddeidretten skal åpne?

– Ja, selvfølgelig. Det er en samfunnsutfordring at folk i større og større grad snur seg i andre retninger enn idretten.