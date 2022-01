Djokovic ikke arrestert - i gang med trening til Australian Open

Verdensener Novak Djokovic (34) fikk medhold i sin anke om å få bli værende i Australia. Så kom rapporter om at tennisstjernen var under arrest. Nå, etter en dramatisk dag, er han i gang med å forberede seg til Australian Open. Og fortsatt er det uvisst om han faktisk får bli værende i Australia.

Av Yngve Gjerde

Klokken 14.00 møtte Djokovic-familien pressen i Novak Djokovic’ restaurant hjemme i Serbia.

Ved et bord, for anledningen pyntet med en byste av verdenseneren, en haug av trofeer og flere bilder, sitter familien foran et stort pressekorps. Tennisstjernens far, Srdjan Djokovic, sier ifølge BBC at anledningen for å pressekonferansen er å «feire» sønnens seier i retten.

– Rettferdigheten seiret, sier han på serbisk, ifølge BBC.

– Dette er den største seieren i karrieren hans. Den er større enn en Grand Slam, sier Novak Djokovic’ mor, Dijana Djokovic, som også, ifølge BBC, kaller behandlingen av sønnen «tortur».

På pressekonferansen bekreftet pappa Djokovic at sønnen nå er i gang med å forberede seg til Australian Open som starter om én uke. Hovedpersonen bekrefter det samme på sin offisielle Twitter-konto.

– Jeg er glad og takknemlig for at dommeren har gjort om kanselleringen av visumet mitt. Til tross for alt som har skjedd ønsker jeg å bli og konkurrere i Australian Open, skriver Djokovic på Twitter.

– Jeg er fremdeles fokusert på det. Jeg fløy hit for å spille i en av de viktigste turneringene vi har og for å spille foran utrolige fans. Tusen takk til alle som har stått bak meg gjennom alt dette og oppmuntret meg til å være sterk, skriver han.

Verdenseneren går dermed – tilsynelatende – i gang med treningen til den prestisjetunge turneringen han har vunnet ni ganger tidligere. Det har imidlertid hittil vært en alt annet enn optimal oppladning til Grand Slam-turneringen for 34-åringen.

Da han for noen dager siden ankom Melbourne i forbindelse med Australian Open-turneringen, ble han nektet innreise til landet ettersom han ikke oppfylte kravene for innreise. Deretter tilbrakte han fire netter på karantenehotell i påvente av et rettsmøte som skulle avgjøre veien videre.

Tidlig mandag morgen norsk tid ble det kjent at han vant frem i retten, og at han fikk bli værende i Australia. Dermed fikk han sine personlige eiendeler og pass tilbake, og fikk omsider lov til å forlate karantenehotellet han var innlosjert på.

Saken har skapt voldsomt engasjement i Australia, og mandag har gatene vært fulle av Djokovic-tilhengere. Det har blant annet ført til klinsjer med politiet, som har brukt pepperspray på demonstrantene.

Også i dagene i forkant av kjennelsen har det vært flere støttemarkeringer for Djokovic utenfor hotellet han har oppholdt seg i. Det har vært demonstrasjoner mot Djokovic’ frihetsberøvelse, som også den serbiske presidenten har kalt «trakasserende».

Hjemme i Beograd har det også vært høylytte protester mot behandlingen av serberen.

Dramaet var imidlertid lang fra over, tross rettens kjennelse: Statsadvokat Chris Tran varslet i etterkant av dommen at immigrasjonsminister Alex Hawke ville vurdere å bruke sin personlige myndighet til å kansellere Djokovic sitt visum. Mens man gikk og ventet på nyheten om Hawke ville bruke denne myndigheten hevdet Djokovic-familien at tennisstjernen hadde blitt arrestert av australske myndigheter, påstander som ble avfeid av australske medier.

Siden har det blitt kjent at Hawke bestemte seg for å – enn så lenge – ikke bruke myndigheten til å kansellere Djokovic’ visum. En talsperson for immigrasjonsministeren har imidlertid varslet at det kan bli aktuelt å benytte seg av denne tirsdag. «En prosess er pågående», het det i en uttalelse fra ministerens talsperson.

– Det har for oss, som familie, vært vanskelig. Det har vært emosjonelt. Det er vanskelig å forsvare Novak og ikke fornærme noen på samme tid, sier Novaks bror Djordje på pressekonferansen.

Akkurat nå er Djokovic som fri mann å regne, og dermed kan han begynne å forberede seg til Australian Open-turneringen som starter 17. januar. Dersom serberen vinner der, vil han bli tidenes mestvinnende tennisspiller.

Djokovic er fra før regjerende mester i Australian Open, en Grand Slam-turnering han har vunnet hele ni ganger. Hans første Australian Open-tittel kom i 2008.

Mye av oppstyret rundt Djokovic og Australia skyldes faktum at han ikke er vaksinert. Han ble i desember smittet av coronaviruset.

Serberen har fått mye kritikk etter at han dagen etter å ha testet positivt for corona, møtte opp og delte ut priser til en flokk med barn og unge. Uten munnbind. Han skal deretter ha stilt opp til fotografering med L’Équipe 18. desember, to dager etter påvist coronasmitte.

Djokovic hadde fra før fått fritak fra å være vaksinert for å få delta i turneringen. Hans advokater la frem bevis for smitten og det medisinske fritaket under høringen. Til slutt landet retten på at kanselleringen av Djokovic’ visum var «urimelig». Tennisstjernen Rafael Nadal, som i en årrekke har vært en av Djokovic’ fremste rivaler, kaller det hele «et sirkus».

– Uavhengig av om Djokovic og jeg er enige eller uenige om noe, så har rettferdigheten talt, og sagt at han har rett til å delta i Australian Open, og det synes jeg er rettferdige nå, sier spanjolen til radiokanalen Onda Cero.