Problemfri remis for Carlsen - nytt steg mot VM-tittelen

DUBAI/OSLO (VG) (Magnus Carlsen-Jan Nepomnjasjtsjij 0,5–0,5, totalt 6,5–3,5) Magnus Carlsen kan avgjøre VM i løpet av helgen. Jan Nepomnjasjtsjij var ingen trussel i onsdagens parti, som ble avviklet med en rask remis.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg må stille godt forberedt hver gang, men jeg håper å kunne sette det inn, sier Magnus Carlsen til VG om det berømte nådestøtet.

Det kan komme i helgens partier.

– Men ett steg av gangen, presiserer han.

Magnus Carlsen «kranglet med egne ambisjoner» under onsdagens parti, ifølge VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Den regjerende verdensmesteren var nok lysten på en ny seier, men gikk for en mer kontrollert stilling med hvite brikker. Jan Nepomnjasjtsjij gikk heller ikke for en vill angrepssjakk, og det endte med en rask remis mellom duellantene.

– Jeg synes han virket sliten. Det har vært mange inntrykk i denne VM-kampen, men resultatene har vært magiske. Da er det greit å være litt sliten, så lenge du klarer å stå løpet ut, sier Hammer.

VM-seieren er så godt som sikret for 31-åringen, som nesten garantert vil sikre tittelen før samtlige partier er spilt.

– Det er jo fint å ha en match hvor jeg faktisk kan vise litt i klassiske partier. Om det blir resultatet, er det supert, sier Carlsen, som har slitt med å vinne partier i tidligere VM-kamper.

Før den første seieren i årets VM-kamp, sto han med 19 strake remiser i VM-sammenheng.

Det er planlagt 14 partier i VM, men med en ledelse på tre poeng kan verdensmesterskapet være over allerede på fredag eller lørdag - alt etter hvordan det går i partiene.

Med seier med svarte brikker på fredag, er det over.

– Det er enklere å vinne med svart, når du har en motstander som må vinne med hvit. Det hadde vært fullstendig knus hvis han gjør det, sier Hammer.

DUELLANTER: Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij spilte remis i det tiende partiet.

Etter at de fem første partiene hadde endt med remis, tok Magnus Carlsen et solid grep om fortsatt VM-tittel ved å vinne tre av de fire neste partiene: Først med hvitt i parti seks og åtte og deretter med svarte brikker tirsdag - etter at Nepomnjasjtsjij hadde gjort en giganttabbe.

Dette er fjerde gang Magnus Carlsen forsvarer sin VM-tittel etter at han vant over Viswanathan Anand i 2013 og ble tidenes nest yngste verdensmester. Siden vant han igjen over Anand i 2014, over Sergej Karjakin i 2016 og over Fabiano Caruana i 2018.

For tiden er han verdensmester i alle de tre tradisjonelle sjakkartene: klassisk sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk. Carlsen vant hurtig- og lynsjakk i 2019, og i 2020 måtte mesterskapet avlyses på grunn av pandemien. Onsdag ble det bestemt at også årets VM avlyses. Det skulle opprinnelig ha gått i Kasakhstan i romjulen.