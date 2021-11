I TOPPSLAG: Casper Ruud er helt fremme i semifinalen i ATP-sluttspillet.

Ruud møter urokråke i ATP-semifinalen: − Må forvente noen «crazy things»

Casper Ruud (22) ser store kontraster mellom hans egen oppførsel og hvordan Daniil Medvedev (25) ter seg på tennisbanen. Lørdag venter en fysisk og mental semifinale mot verdens nest beste tennisspiller.

– Jeg så at han gjorde noen gester. Det er litt typisk for ham. Du må forvente noen «crazy things» fra ham, det er ikke noe nytt, sier Casper Ruud om Daniil Medvedev.

Nordmannen møtte pressen etter den eksepsjonelle seieren over Andrej Rubljov. Ruud er i semifinalen i ATP-sluttspillet og skal ut i karrierens største kamp.

Det er de åtte beste spillerne i verden som møtes i ATP-sluttspillet. Nordmannen er rangert som verdens åttende beste spiller. De tre andre i semifinalen, Novak Djokovic, Medvedev og Alexander Zverev, er henholdsvis nummer én, to og tre på den samme listen.

Hovedfokuset på pressekonferansen var lørdagens semifinalemotstander, Medvedev, og hans noe uvanlige oppførsel på tennisbanen.

SPILTE SAMMEN: Casper Ruud og Daniil Medvedev under Laver Cup tidligere i høst.

Ruud trakk frem hvordan russeren demonstrativt gjespet ved sidebytte mot Jannik Sinner i torsdagens kamp. I «gentlemansporten» tennis er det utenfor kutyme.

Ruud kjenner godt til 25-åringens påfunn fra før av. I OL kunne vi se russeren knuse racketen i sinne og under fjorårets møte mellom de to kom Medvedev med noen ufine kommentarer til nordmannen underveis og så seg nødt til å beklage i etterkant.

– Vi har et godt forhold og har trent en del sammen, så jeg forventer ikke mye «mind games». Men som de fleste andre sliter han når det ikke går veien. Han er uortodoks på mange måter. Han har sikkert et ekstremt høyt konkurranseinstinkt, sier 22-åringen fra Snarøya.

Semifinalen spilles kl. 14 og sendes på Eurosport og Discovery +.

Ruud snakker med innlevelse om hvordan han selv ønsker å fremstå på banen og overfor omgivelsene.

– Jeg prøver å oppføre meg uansett hvordan det går. Det er noe jeg har lært av familien. Det er viktig å være jordnær og snill, det er viktige verdier for meg. Jeg vil gå gjennom hele karrieren uten å knuse en racket, forteller han og peker på at idolet Rafael Nadal har gjort det samme.

– Når det ikke går bra, viser folk hvem de egentlig er. Knuser racketer og alt sånn. Det er ikke verdiene jeg står for, fortsetter Ruud.

Under ATP-finalen i Torino har han vist seg som en tøff nøtt å knekke. Ruud har fått bruk for den mentale verktøykassen når han har snudd tap til seier mot både Cameron Norrie og Rubljov. Etter bragden mot RubIjov har han gått seirende ut i elleve strake avgjørende sett.

– Det er ikke slik at jeg har sagt at jeg aldri skal tape igjen, men i det siste bar marginene gått min vei. Det er en fin rekke å ha, sier Ruud.

Fredag kveld blir brukt til å studere Medvedev. Både egne kamper mot ham og spillere som har klart å slå russeren, skal analyseres. Det kan trenges, for på deres to tidligere møter har ikke Ruud klart å vinne ett eneste sett.

– Han er komplett, sier Ruud om Medvedev, men:

– Han har slitt litt også, han har ikke vært feilfri. Jeg kan forhåpentligvis tvinge frem noen feil fra ham, fortsetter nordmannen, som virkelig har tatt steg på hardt underlag denne sesongen.

– Selv om dette er en av mine største prestasjoner, gleder jeg meg allerede til grusen neste år. Det er fremdeles mest å hente på hard court og gress, men en uke som dette gir selvtillit for det som skal skje videre. Jeg bygger selvtillit og viser at jeg kan henge med disse guttene her, avslutter han.

PS! Ruud håver inn på suksessen. Etter seirene over Cameron Norrie og Andrej Rubljov, har nordmannen tjent 4,6 millioner så langt i ATP-sluttspillet. Slår han Medvedev, tikker nye 4,7 millioner inn på konto.