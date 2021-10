VILL JUBEL: Det var stinn brakke på Aspmyra og Glimt-supporterne fikk ikke rent lite å juble for.

Mini etter Glimt-seieren: − Det er nesten så tårene tar meg

Torsdag kveld valset Bodø/Glimt over fotballstorheten AS Roma. «Mini» Jakobsen sier de nesten har blitt Norges lag nå.

For bodøværingene ydmyket Mourinhos Roma på et fullsatt og forblåst Aspmyra torsdag kveld.

Glimts hjemmearena, Aspmyra, var tidligere politibetjent og skuespiller, Åge Magnussen – kjent som «Onkel Richard» i «Pelle Politibil».

Da VG ringer Magnussen er han på vei ut av stadionet, vinden uler i telefonen. Han er kjapp med å innrømme at det nok vil bli noen «bobler i glasset» når han kommer hjem.

– Vi er helt i ekstase, uten pust. Noe slikt har vi aldri opplevd før, i hvert fall ikke jeg. Det er større enn både julaften og 17. mai, alt sammen. Det er helt enormt, sier han.

I EKSTASE: Tidligere politibetjent og skuespiller Åge Magnussen.

– Tenk på det. Rom tenkte mer enn en dag å bli bygget, men Bodø Glimt brukte to ganger 45 minutter på å utslette Rom, sier Magnussen.

– Vi spiller mot et lag som ikke har alle mann i forsvar, som prøver å angripe. Det var et djevelsk godt Glimt-lag som ydmyket Roma.

Det slår skuespiller og animatør Knut Eide fast etter kampslutt. Også han så kampen på Aspmyra. Eide er kjent fra rollen «Bodø» i tre filmer om Stompa på 60-tallet.

Han erkjenner at «noen» så klart vil si at Glimt hadde fordeler av både kunstgress, vær og kulde, men mener det ikke stjeler noe som helst fra seieren til «Hele Norges Superlag».

– Jeg sa til samboeren min da kampen var ferdig: Hvis jeg drømmer dette nå, så gir du faen i å vekke meg, for det her var artig!

– Glimt er er godt lag, uansett hvordan du snur og vender på det.

– Nesten så tårene tar meg

– Jeg satt sammen med en annen Rosenborg-spiller, og som jeg sier: Nå er jeg glemt. Det er så fantastisk at jeg nesten ikke tror det er sant, sier Jahn Ivar «Mini» Jakobsen til VG.

Jakobsen påpeker at han har vært med på noen store opplevelser. Han spilte blant annet da Rosenborg slo Real Madrid hjemme på Lerkendal i 1997. Nå er det Glimt som tar seieren fra en storklubb.

– Det er nesten så tårene tar meg, sier Jakobsen.

Han slet ut flere barne- og fotballsko i Bodø før han flyttet til Trondheim, Rosenborg og tittelen «Luftens Baron». Den tidligere Glimt-spilleren er på et festlig lag i Trondheim, og har måttet løpe litt til og fra, med falske dobesøk, for å smugtitte på kampen.

– Glimt har nesten blitt hele Norges lag nå. Det er helt fantastisk, det er en nydelig prestasjon. Jeg er så heldig at jeg skal få reist til Roma om 14 dager, så jeg er spent, sier Jakobsen.

I GARDEROBEN: John Ivar «Mini» Jakobsen sitter ved siden a Runar Berg etter at Glimt slo Lyn på bortebane i 2003. «Mini» hadde da lagt opp.

– Magisk kveld

Tidligere Glimt-spiller og Italia-proff Runar Berg fulgte kampen fra tribunen og sier til VG at stemningen på Aspmyra er fantastisk etter kampen.

– Det var litt av en magisk kveld, det må jeg bare si, sier Berg, som også er onkelen til Bodø/Glimts lagkaptein Patrick Berg.

– Det var litt uvirkelig. Jeg trodde at Glimt kom til å spille godt, men at de skulle utklasse et topp internasjonalt lag så til de grader – den gjengen slutter aldri å overraske. Og de er ikke ferdige ennå, ler han.

– Hvordan blir feiringen?

– Bodø by blir nok å stå litt på hodet, nå skal jeg bevege seg ned mot byen, sier han.