Casper Ruud sliter: Tapte i stjernespekket Madrid

(Dusan Lajovic–Casper Ruud 7–6, 2–6, 6–4) 18 dager før French Open starter sliter Casper Ruud. På matchball nummer to slo Dusan Lajovic seg videre.

Av Camilla Vesteng

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ruud var tydelig frustrert i det første settet. For Dusan Lajovic, som er ranket som nummer 77 i verden, ga Ruud god motstand på grusen i Madrid. I tredje og siste sett var Lajovic to baller fra matchball, to ganger. På den andre gjorde Ruud en dobbelfeil på serven som ga Lajovic fikk matchball.

Ruud sto imot den den første. Den andre matchballen gikk inn.

Lajovic forteller at seieren ga ham selvtillit. Han har aldri slått Ruud.

– Det var ikke lett. Jeg er glad for å vinne etter tre tap (mot Ruud), sier Lajovic til Eurosport.

OVERMANN: Dusan Lajovic. Her i Lisboa 25. april.

– Det er ikke en topp Casper ennå. Han må få tilbake selvtilliten, sier Øivind Sørvald på Eurosport etter kampen.

I det andre settet så det ut som om nordmannen hadde noe på gang. Nordmannen hadde kontroll og tok settet enkelt 6–2.

Men så la 31-åringen Lajovic press på Ruud igjen. Han tok ledelsen i tredje og siste sett 3–2. Da meldte frustrasjonen seg nok en gang. Men 23-åringen fra Snarøya tok seg sammen til 3–3. Og da var det Lajovic som ropte i frustrasjon. Men Lajovic var sterkest og kunne juble i solen i den spanske hovedstaden.

Madrid Open er en ATP 1000-turnering (nivået under Grand Slam). Med seier mandag hadde Ruud vært på vei mot en storkamp, med en seier til hadde mest sannsynlig verdensener Novak Djokovic stått på andre siden av nettet i en kvartfinale.

I MADRID: Casper Ruud på grusen mot serbiske Dusan Lajovic.

Ruud har hatt meget sterk sesong, med finale i Miami Open 4. april som høydepunktet i karrieren. Men spanske Carlos Alcaraz ble for sterk i finalen i ATP 1000-turneringen.

Etter finaletapet kom det frem at Ruud slet med smerter i en visdomstann. Den ble trukket 7. april, men etter det har han slitt med formen. Og det fortsatte onsdag.

Turneringen Madrid Open (ATP 1000) sendes på Eurosport Norge og Discovery.

Alle de beste er med i denne turneringen, i tillegg til Djokovic og Ruud spiller Stefanos Tsitsipas, Aleksander Zverev, Anrej Rublev og Rafael Nadal på grusen i Madrid. 60 millioner kroner ligger i pengepremiepotten.

