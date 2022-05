PÅ GRUSEN: Rafael Nadal slo Novak Djokovic i kvartfinalen i French Open natt til onsdag.

Episk kvartfinale-thriller mellom gigantene: Nadal vant

PARIS (VG) (Djokovic–Nadal 2–6, 6–4, 2–6, 6–7) Det var to legender i en episk kvartfinale. De startet kampen i mai og avsluttet i juni. Gruskongen Rafael Nadal er klar for semifinale i French Open.

Kampen startet like før klokken 21 tirsdag. Klokken 01.16 var den over. Nadal smilte sitt bredeste smil og vendte seg mot spanske flagg på tribunen.

– Dette er veldig emosjonelt. Takk, takk, takk, takk, takk, sier Nadal, tydelig rørt, rett etter kampen var over.

– Det er alltid en stor utfordring å spille mot Novak, han er en av de aller største i historien. Dette ble en magisk kveld for meg. Jeg er superhappy, sier Nadal nede på grusen til den tidligere franske toppspilleren Marion Bartoli i stadionintervjuet rett etter kampslutt.

– Paris er den viktigste byen i min karriere, fortsatte Nadal, som møter tyske Alexander Zverev i semifinalen.

Det satte publikum pris på.

Djokovic møtte pressen rett etter kampen. Rundt 40 journalister, blant dem VG, var til stede for å høre hvordan han oppsummerte kampen. Han hyllet Nadal.

– Han klarte å ta sin tennis til et annet nivå. Jeg hadde mine sjanser. Men han viste hvorfor han er en stor mester, han er mentalt tøff, sier Djokovic, som la til at han ikke liker å spille så sent at kampen er over nærmere halv to.

– TV bestemmer i den verden vi lever i. Rettighetshaverne bestemmer når det er dagkamp og kveldskamp, sier Djokovic.

Det ble tiebreak i fjerde sett natt. Og der var Nadal best. Den fjerde matchballen gikk inn.

Han startet også kampen best. Han eide første sett. Han eide grusen inne på hovedarenaen foran 15.000 særdeles entusiastiske tilskuere. Kongen var hjemme.

Spanjolen spilte kruttsterke returer og varierte spillet enormt. Og da Djokovic gjorde det enkelt for ham, svarte Nadal med nådeløse smasher, til voldsom begeistring fra publikum. Verdenseneren hadde litt oppgitte ansiktsuttrykk, marginene var ikke på hans side. I andre sett brøt Nadal serven til Djokovic igjen. Nadal brukte hele registeret. Alt satt.

– Dette er absurd tennis, mente BBC Radiokommentator David Law.

– Det er «A+», sa tidligere storspiller John McEnroe som er i Paris som Eurosport-ekspert.

Nadal tok ledelsen 3–0 i andre sett. McEnroe trodde nesten ikke det han så fra Nadal som fyller 36 år fredag.

– Jeg kan ikke huske å ha sett ham spille så bra som dette. Det er så nære det beste jeg har sett ham spille, sier McEnroe på Eurosport-sending fra Roland Garros i den franske hovedstaden.

Etter forrige kamp sa Nadal på pressekonferansen at han ikke vet når hans siste kamp i French Open blir, for han sliter med kroppen. Det var det umulig å se natt til onsdag.

De to legendene har møtt hverandre i 17 Grand Slam-finaler, ni av dem i French Open. Djokovic har vunnet to på grusen i Paris. Serberen vant i fjor. Nå gjorde tablået at de møtte hverandre allerede i kvartfinalen.

TAPTE: Novak Djokovic.

Og Nadal hadde publikum i ryggen. Selvsagt hadde han det, for etter 13 titler i French Open, så er man kongen av grusen i Paris, uansett. Før kampen startet eksploderte arenaen i et velkomstbrøl da Rafael Nadal entret Court Philippe-Chatrier litt før klokken 21 tirsdag kveld. Mens det var en blanding av jubel og buing da verdensener Djokovic gikk ut på grusen.

– Ingen annen spiller har måtte forholde seg til mer motstand. Det er urettferdig, må jeg si. Denne mannen har gjort sitron til saft oftere enn noen annen spiller i tennis-historien. Og om du tror det ikke plager ham, så er du ko-ko, sa Eurosport-kommentator McEnroe i Paris.

På stillingen 3–1 i andre sett kom smilet hos Djokovic. Først satte han en kort stoppball, før han leverte et serveess. Og da satt plutselig en stoppball til. Dermed var det litt liv i andre sett. Djokovic reduserte videre til 3–2. Og plutselig var det Nadal som satte returen i nettet. Serberen fortsatte å spille seg innpå Nadal, 3–3. Etter mange gameballer, klarte Djokovic å få en inn, dermed tok han ledelsen i settet. Og derfra var det serberen som styrte. Han utlignet til 1–1 i sett.

Det var sol på de bakerste tribuneradene da kampen startet, men i andre sett var det helt svart over flomlysene på courten. Riktig antrekk for publikum som ikke ville fryse var ullgenser og jakke.

Det var hinsides tennis. Det var enorme ballvekslinger. Kampen hadde det meste.

I det tredje settet spilte Nadal fletta av Djokovic. Og i starten av det fjerde sett var Djokovic åpenbart veldig frustrert og viste aggresjon ved å slå racketen i nettet, etter at han traff veldig dårlig på en ball. Publikum buet. Men Djokovic tok ledelsen 1–0, 2–0 og 3–0 i fjerde sett. Så hevet Nadal seg, leverte drop shots og vanvittige returer. Nadal servet på 6–5 til Djokovic, og fikk tiebreak etter et serveess. Nadal hadde fire matchballer før den satt.

PS! Onsdag spilles kvartfinalen mellom Casper Ruud og danske Holger Rune. I den andre møtes Marin Cilic og Andrej Rubljov.