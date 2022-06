KLAR FOR KVARTFINALE: Casper Ruud jublet etter seieren over polske Hubert Hurkacz mandag, onsdag møter han danske Holger Rune i kvartfinale i French Open.

Casper Ruud fridde til milliardær før historisk kvartfinale

PARIS (VG) Casper Ruud (23) sendte en tennisracket til Gustav Magnar Witzøe (29) i julegave for halvannet år siden. Han fikk det svaret han ønsket.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Onsdag kveld spiller Casper Ruud kvartfinale i French Open mot den danske sensasjonen Holger Rune (19). Samme dag lanserer han et nytt samarbeid. Ruud blir ambassadør i den humanitære stiftelsen «W Initiativet» som ble stiftet av SalMar-arving og mangemilliardær Gustav Magnar Witzøe.

– Vi startet enkel kontakt via sosiale medier på Instagram og han er etter det jeg har forstått ganske interessert i tennis, og spiller litt selv. Så jeg ga ham faktisk en tennisracket i julegave for snart to år siden. Uten at jeg kjente ham, sier Casper Ruud til VG.

Witzøe takket for racketen.

– Vi ble kontaktet av teamet til Casper om mulighet for et samarbeid. Vi tenkte: Hva er beste måte? Hvordan skal et samarbeid se ut? Og kom til at det er en fantastisk måte å sette fokus på stiftelsen, sier Witzøe.

SPONSER RUUD: Gustav Witzøe har inngått et samarbeid med Casper Ruud i sin stiftelse W Initiative. Her er Witzøe i Oslo i fjor.

Formålet med stiftelsen er å støtte humanitære tiltak som bedrer livskvaliteten for barn og unge. Witzøe har gått inn med 110 millioner kroner og er styreleder. Stiftelsen vil støtte prosjekter både i og utenfor Norge, men skal være forankret i noen av FNs sentrale bærekraftsmål, som bedre helse og likere muligheter.

– Det er spennende og gøy, og en god mulighet for oss begge til å fremme et herlig initiativ av en stiftelse som er nyoppstartet, norsk og som ønsker å gå globalt, akkurat som meg kan man si, sier Ruud og ler.

Witzøe betaler sponsoratet av Ruud fra sitt selskap Forward Project, så det ikke går utover budsjettet til stiftelsen. Nå håper han 23-åringen fra Snarøya spiller seg helt til en finale. Da vurderer han å kaste seg på et fly for å se kampen i Paris.

– Han er velkommen om det skjer. Jeg håper det eventuelt blir mange nordmenn på tribunen. Det hadde vært gøy. Det er en liten drøm for de neste dagene, men det er en match av gangen. Onsdag en stor utfordring, sier Ruud til VG.

Han har slått Holger Rune tre av tre ganger i tidligere kamper. Men 19-åringen fra Danmark har imponert stort, og slo verdensfirer Stefanos Tsitsipas i fjerde runde.

– Det er helt rått med kvartfinale i en Grand Slam. Jeg har sett dem som har herjet i mange år, og så er Casper i kvartfinale. Nadal mot Ruud i finale er drømmescenario, sier Witzøe til VG.

Det er en langsiktig samarbeidsavtale. Ruuds jobb er å gjøre stiftelsen mer synlig for et internasjonalt publikum.

– Casper virker som en veldig fin fyr med gode verdier. Som ambassadør for stiftelsen blir han et forbilde for barn og unge. Han er et veldig godt forbilde, sier Witzøe.

Engasjementet for likere muligheter for barn i verden startet med egen barndom.

– Det er hovedfokus på barn, for jeg har hatt en så fantastisk oppvekst i Norge, og jeg ser hvor viktig den var for meg. Jeg ønsker å bruke muligheten til å gi den opplevelsen til flere, sier Witzøe.

Han ser flere likheter mellom seg selv og Ruud.

– Vi er begge opptatt av å oppnå målene vi har satt oss, sier Witzøe.

Stiftelsen er i gang med flere prosjekter.

— Det første prosjektet vårt i Uganda som gjennomføres sammen med Right-to-play bidrar til bedre vann- og sanitærforhold i tillegg til lek og idrett for barn i tre distrikter i landet, sier daglig leder i W Initiative, Eirik Bøe Sletten.

Siden Rafael Nadal slo Novak Djokovic i kvartfinalen tirsdag, så lever drømmen om finale mellom Nadal og Ruud. Nadal møter Alexander Zverev i den ene semifinalen.

Den andre semifinalen blir mellom vinneren av Andrej Rubljov–Marin Cilic og Casper Ruud–Holger Rune. Begge kampene spilles onsdag. Finalen spilles søndag.