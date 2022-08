FØLGER NØYE MED: Ståle Solbakken sier det nok var deilig for Haaland å få sine første Premier League-mål, men legger til at han tror Haaland ikke ville gått søvnløs uten nettkjenning mot West Ham.

Solbakken om Haaland: − Har nok 10–15 prosent å gå på fysisk

LONDON/OSLO (VG) Erling Braut Haaland debuterte i Premier League med to mål på 78 minutter. Landslagstrener Ståle Solbakken mener den gode starten er karakteristisk, og tror han har enda mer inne.

Etter at Erling Braut Haaland tidligere i sommer ble klar for Manchester City, har det vært et spenningsmoment knyttet til hvordan nordmannen vil passe inn i Manchester City-laget til Pep Guardiola. I den første kampen i lyseblått, mot Bayern München i en treningskamp i slutten av juli, tok det kun tolv minutter før den første scoringen kom.

I den første offisielle kampen, Community Shield-finalen mot Liverpool, bommet nordmannen på et par store sjanser. Men i Premier League-debuten var han iskald, både fra straffemerket og da han senere økte til 2–0 i søndagens kamp mot West Ham:

– De (Haaland og teamet) har vært gode til å velge lag, og han har vært skadefri de gangene han skulle starte. Nå spiller han på et av verdens beste lag, så det hører også med til historien. Men det er ikke tilfeldig. Han er flink til å holde roen i stressede situasjon. Det er alltid mye kjas og fjas rundt debuter og hvorvidt du kommer inn i stilen. Det er mye utenfor som kan forstyrre. Men der er Erling rolig, og det er noe han har lært å håndtere, sier landslagstrener Ståle Solbakken til VG.

Haaland har gjort det til vane å komme raskt i gang for sine tidligere klubber. Han scoret i debuten for både Molde og Borussia Dortmund, og scoret også hat trick i Champions League-debuten for Red Bull Salzburg.

Solbakken er fornøyd med det han har fått se av Haaland i City i starten.

– Det har vært en veldig fornuftig og fin start. Han har kommet seg til sjanser i begge kampene, og så virket han til å være i bedre fysisk forfatning enn i den første kampen. Du må huske at han har spilt nesten to og en halv kamp etter ferien. Han har nok 10–15 prosent å gå på på det rent fysiske, mener Solbakken.

Mot West Ham skaffet først Haaland straffe selv, etter et godt timet løp inn i boksen. Straffen satte han selv i mål, og da han ble spilt gjennom i bakrom i den andre omgangen av Kevin De Bruyne, gjorde han heller ingen feil.

– Det er sånn vi håpet og trodde det kunne være, sier landslagssjefen.

Solbakken tror City kan få utnytte Haalands spisskompetanse enda mer med mer tid sammen.

– Men det er begrenset hvor mange ganger man kan eksplodere i bakrom også. Det gjelder å gjøre det riktig, og i går synes jeg det var fin timing. De Bruyne-Haaland-kombinasjonen trenger ikke mer tid sammen. Det er fotballintelligens + fotballintelligens. Det sitter allerede, mener han.

Akkurat det er en kombinasjon Solbakken forventer å se mange ganger denne sesongen.

– Også på innlegg mellom keeper og forsvaret. De Bruyne finner alltid spillere der, og der finner han i hvert fall Erling, for å si det sånn.

The Times skrev etter søndagens kamp at Haaland og De Bruyne kan «bli en dødelig duo». Belgieren selv sier at samspillet mellom de to «aldri vil bli perfekt».

– Hvis han spiller som i dag, blir det bra. Selv om han ikke scoret forrige uke, var han i fire-fem gode posisjoner. Det er slik det skal være, sier De Bruyne i pressesonen i London.