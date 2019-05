HODEBRY: Eirik Horneland (t.h.) vil ikke utelukke at Nicklas Bendtner (t.v.) er med i troppen som møter Brann søndag, men det virket ikke som om dansken var gitt en sentral plass med tanke på fredagens trening. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

RBK-kaptein Mike Jensen ut mot Adressa-artikkel: – Halvsannheter, gjetninger og rykter

TRONDHEIM (VG) Han spiller venstreback på trening, men Nicklas Bendtner har beholdt humøret. Og får støtte av landsmann Mike Jensen, som samtidig retter en salve mot Adressas sak om spilleropprør i klubben.

Nå nettopp







– David, hvorfor filmet du?

Nicklas Bendtner ler mot Akintola og er i godt humør selv om han på nok en trening har måttet ta til takke med å spille venstreback mot 11-eren som sannsynligvis starter kommende kamp.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Humøret vitner ikke om posisjonen dansken nå er i. Stjernespilleren har ikke figurert i en Rosenborg-tropp siden Molde slo trønderne 3-0, og siden den gang har det gått nesten måneden.

Torsdag uttalte sportssjef Stig Inge Bjørnebye i klartekst at Bendtner forsvinner til sommeren. Hovedpersonen selv er ikke raus med ordene.

– Dere får vente til etter ferien, er alt en blid Bendtner sier til VG idet han forlater garderoben etter å ha deltatt på treningen.

SMIL: Nicklas Bendtner var i godt humør da han ankom RBK-treningen sammen med Dorde Denic (t.v), Samuel Adegbenro (bak Bendtner) og David Akintola (t.h.) i formiddag. Foto: Jonas Andreassen Wikborg/VG

Ut mot artikkel

Men han får støtte. RBK-kaptein og landsmann Mike Jensen tar Bendtner i forsvar etter torsdagens Adresseavisen-artikkel, der et spilleropprør på en trening i mars ble beskrevet.

– Situasjonen er ikke god. Jeg synes veldig synd på ham. Det er ingen god situasjon for noen, sier Mike Jensen til VG.

– Du føler med ham?

– Ja, det er helt klart, svarer kapteinen kontant, og gir følgende råd til sin landsmann:

– Være profesjonell, smile, konsentrere seg om å være i fin form og levere på treningsbanen. Han må holde seg i gang, og jeg synes han legger ned en utrolig profesjonell innsats, roser dansken, som beskriver stemningen i garderoben som god.

– Kjenner du deg igjen i spilleropprør-beskrivelsene som kom frem torsdag?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg leste det, og det er halvsannheter, gjetninger og rykter. Det er dårlig håndverk. Skjerpings til media. De kan ikke holde på sånn, sier Jensen.

VG har vært i kontakt med sportsleder i Adresseavisen, Charlotte Ø. Sundberg, som sier at de ikke har noen kommentar til Jensens utspill.

Sportssjef Stig Inge Bjørnebye viste også sin misnøye med Adressa-artikkelen fredag. Han ga tydelig beskjed til Adressas utsendte i intervjusonen utenfor garderoben.

Samtidig gjentok han at han informasjonen om at Bendtner kom til å bli solgt i sommer, ikke var ny, og at det er Horneland som tar ut laget.

På sistnevnte punkt er RBK-kaptein Mike Jensen enig. Om Bendtner burde være i troppen «er ikke et spørsmål du må stille meg, men treneren».

«Ingen kommentar»

Problemet fredag er at trener Eirik Horneland er ytterst ordknapp om Bendtner. For dagen medieansvarlig Harald Pedersen har gjort det klart at Horneland ikke vil snakke om Bendtner-saken, og at det bare er Jensen og Bjørnebye som kommer til å gjøre så.

Trener Horneland vil imidlertid ikke utelukke at Bendtner faktisk blir med laget til Bergen for å spille mot Brann søndag.

– Du får vente og se, sier Horneland kryptisk til VG, selv om det meste per dags dato tilsier at Bendtner nok en gang må bli hjemme.

Om spilleropprøret og om Bendtner har spilt sin siste kamp for klubben under hans ledelse, er svaret det samme:

– Det kommenterer jeg ikke.

«Ingen kommentar», er også svaret fra André Hansen og Alexander Søderlund når det kommer til Bendtner-saken.

Og Anders Trondsen bedyrer at han ikke vet noe særlig om det angivelige spilleropprøret, det fordi han har vært skadet og trent inne hele vinter.

– Det er fin stemning i garderoben nå. Nicklas håndterer det bra. Han er en fin fyr, så selvfølgelig håper vi han kommer tilbake igjen, sier en friskmeldt Trondsen til VG.

VG forsøker å få en siste RBK-spiller i tale om Bendtner. Spissmakker Erik Botheim la ut dette bildet på Instagram på torsdag:

Under bildet har en av Botheims følgere kommentert «bare en spiss som scorer for RBK», hvorpå Botheim har svart:

– To stykker i hvert fall.

– Hva la du i det?

– At jeg og Søderlund hadde scoret da, ikke noe mer enn det.

– Bendtner er jo en 3. spiss. Var det et stikk mot ham?

– Nei, overhodet ikke.

– Hva tenker du om situasjonen til Bendtner?

– Alle vil jo spille... Jeg var litt i samme situasjon som han i fjor, men sånn er fotballen. Det er ikke jeg som tar ut laget, men treneren, sier Botheim.

Publisert: 24.05.19 kl. 14:41