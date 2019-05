Politiker og fotballpappa: Nei til å «kjøpe» en idrettspresident

Fotballpappa - og fylkesordfører - Tore O. Sandvik mener at pengene i idretten ikke bør gå til å «kjøpe» en idrettspresident. Han synes også det er underlig at lobby-virksomheten ikke ble kjent før Berit Kjøll ble valgt.

– Med tanke på åpenhetsdebatten vi har vært gjennom synes jeg det er underlig at dette ikke ble kjent før valgene, sier Ap-politikeren i Trøndelag til VG.

Telemark Idrettskrets, som sammen med Norges Håndballforbund frontet Berit Kjølls kandidatur, mener derimot at det holder at det er blitt kjent i etterkant.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli spør seg om valgresultatet hadde blitt et annet om lobby-virksomheten hadde vært kjent på forhånd. Han spør også i sin avis:

«Må fremtidige presidentkandidater i norsk idrett måtte regne med å bruke store penger på PR-hjelp? Var helgas valg på Lillehammer starten på en ny trend, som fører til at størrelse på ressurser vil avgjøre hvem som skal bli ledere i norsk idrett? Hva med særforbund og kandidater som ikke har råd til å bruke penger på PR-tjenester?»

Tore O. Sandvik forteller at han fikk kaffen - servert av dugnadsforeldre hos rivalene i Strindheim - i halsen da han sto og leste VG sent onsdag kveld.

– VG skriver at Håndballforbundet har brukt 85 000 kroner på et PR-byrå for å få Berit Kjøll valgt som ny idrettspresident, Jeg tror Kjøll kan bli en god idrettspresident, og jeg vil heie på henne i vervet, sier Tore O. Sandvik - men føler samtidig sterkt for å si:

– Jeg har nylig ringt rundt og tryglet om penger til fotballaget vårt. Jeg har solgt utallige sekker dopapir og jeg har nettopp betalt en nokså stiv aktivitetsavgift for sønnen min, fordi dugnadene ikke strekker til. I tillegg har jeg brukt mellom 4-6 timer hver uke som trener og assistent i ulike roller for det samme laget i flere år, forteller fylkesordføreren med et hjerte i Byåsen-fotballen.

FOTBALLMANN: Tore O. Sandvik. Foto: Privat

– Jeg kjenner ikke håndballen så godt, men om Fotballforbundet skulle få ideen om «å kjøpe» seg en idrettspresident, vil jeg på det sterkeste protestere! Både fordi pengene IKKE skal gå til den slags, men også fordi det er rungende urettferdig overfor de forbundene og idrettene som ikke har råd, mulighet eller synes det er feil pengebruk å betale lobbyister for å vinne valg i egen organisasjon.

Norges Skiforbund - som støttet Sven Mollekleiv - opplyser gjennom kommunikasjonssjef Espen Graff at de ikke har noen oppfatning om lobby-virksomheten.

Den samme meldingen får vi fra Fotballforbundet - via Svein Graff:

– Vi har ikke gode nok forutsetninger for å mene noe om det.

Berit Kjøll sa på «Torp» i NRK at «jeg kan gjerne beklage det», mens håndballpresident Kåre Geir Lio til VG sa at kritikken er «urimelig».

– Det har ikke vært snakk om strategisk påvirkning av delegater, men en leder som ber om hjelp på en tjeneste som det er alminnelig å få hjelp til i alle andre sammenhenger. Og som jeg valgte å ta regningen for. Det gjorde jeg fordi det er vi som har fremmet kandidaturet til Berit Kjøll. Jeg ville ha det ryddig og rent. Derfor tok vi regningen, sa Lio.

«De økonomiske sidene av dette arbeidet vil vi informere om når vi har full oversikt. Jeg kan imidlertid forsikre dere om at vi snakker om summer som ligger godt innenfor det akseptable», skriver håndballpresidenten på forbundets hjemmeside.

Geir Berge Nordtveit i Telemark Idrettskrets sier at det «spiller mindre rolle» for dem at det ble brukt profesjonelle lobbyister i valgkampen.

– Vi lanserte kandidaten vi hadde mest tro på. En av de beste næringslederne i Norge.

– Vi har ikke noe imot at alle bruker de nettverkene de har. Berit Kjøll har vært åpen om dette i etterkant - blant annet til VG, om hvem hun tok kontakt med og hvor lenge de har kjent hverandre. Alle de bruker de kanaler som er mulig, sier Geir Berge Nordtveit.

– Men vil ikke dette være urettferdig for de forbundene og idrettskretsene som ikke har penger til å bruke på dette?

– Det må bli en prioritering innenfor de økonomiske rammene som er til disposisjon. Det eneste jeg håper er at det er i pakt med idretts verdier, ærlig og åpent. Det er ikke nødvendig i forkant, men i etterkant. Det alle vet, er ikke noe problem.

Lederen i Telemark Idrettskrets legger til at Berit Kjøll startet med litt «handikap», og at det er «profesjonelt» å kartlegge hva en bør gjøre for å «øke mulighetene».

– Har dere fått løfter til gjengjeld for støtten?

– Nei!

