HØYLYTT: Det var ikke mangel på lyd fra Nordavinds side under høstfinalen 2018. Foto: Eivind von Døhlen / Gamer.no

VG sender Telialigaen-sluttspillet - varmer opp med e-sport-uke

I dagene frem mot det VG-sendte sluttspillet i Telialigaen, vil VG komme med guider, reportasjer og tips til hvordan du kan bli god - og snakke med de som allerede er blant de beste.

Helgen 25. og 26. mai er det duket for sluttspill i Telialigaen (tidligere Telenorligaen). I spillene Rocket League, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends og Hearthstone skal landets beste gamere knive om de gjeve trofeene.

VG sender både semifinalene og finalene live med kommentatorer fra Ullevaal stadion. Radioprofilen vil være Niklas Baarli programleder. Frem mot helgen kommer VG til å ha en e-sport-uke.

I vårt nye gaming-studio vil du daglig få påfyll av morsomme videoer, opplysende reportasjer, intervjuer med stjernene og guider til hvordan du kan bli god i de forskjellige spillene. Her vil du også kunne chatte med VG og andre som følger kampene, hele helgen gjennom.

I tillegg vil VG mot helgen komme med våre tips på hvordan finalene i Telialigaen ender. Her finner du VGs gaming-studio.

Høyinteressante finaler

Allerede lørdag klokken 10 skal regjerende mester Nordavind i aksjon mot Byte i Rocket League. Den andre semifinalen går mellom Bamble DreamTeam og The Razzle Dazzlers klokken 11.30, og vinnerne møtes til finale søndag klokken 16.45.

Slik avgjorde Nordavind sist:

I CS:GO er det regjerende mester Kingpins som åpner ballet, mot Riddle Esports i den første semifinalen. Momentum esports møter fjorårets tapende finalist Nordavind i den andre, vinnerne møtes søndag klokken 18.15.

Kanskje får vi en reprise av fjorårets høydramatiske finale?

Dette betyr imidlertid ikke at vi må vente helt til søndag for den første finalen. Lørdagens definitive høydepunkt er nemlig League of Legends-finalen mellom regjerende mester Nordavind, som spiller sin tredje finale på rad, og finaledebutanten Celestial Gaming klokken 19.30.

Førstnevnte er favoritt, men kanskje kan Celestial overraske de seiersvante Nordavind-spillerne? Det tror i alle fall tidligere Telenorliga-topp Anders Lilleengen, som i februar spådde at Celestial kan vinne sitt første trofé. I fjor ble Nordavind presset hardt av Riddle og måtte helt til «game» fem:

Det er også duket for finalene i eSerien denne helgen, som avslutter sin første sesong med FIFA-satsingen i regi av Discovery. Sluttspillet vises også på Ullevaal stadion, og de to første kvartfinalene starter søndag 26. mai klokken 10. Disse sendes ikke på VG.

Program Telialigaen sluttspill:

Hearthstone sendes på en separat stream gjennom helgen.

Lørdag 25. mai:

10.00: Rocket League, semifinale # 1: Nordavind mot Byte

11.30: Rocket League, semifinale # 2: Bamble DreamTeam mot The Razzle Dazzlers

13.15: Counter-Strike, semifinale # 1: Kingpins mot Riddle Esports

16.30: Counter-Strike, semifinale # 2: Momentum esports mot Nordavind

19.30: League of Legends, finale: Nordavind mot Celestial Gaming

Søndag 26. mai:

Fra klokken 10: Utslagsrunder i eSerien (ikke på VG).

16.45: Rocket League, finale

18.15: Counter-Strike, finale

Hva er e-sport?

E-sport, forkortet fra elektronisk sport, er en form for konkurransespilling som foregår på et profesjonelt nivå. E-sport er med andre ord ikke det samme som «gaming», da e-sport utøvere konkurrerer på et langt høyere nivå enn ordinære hobby-spillere. E-sport har på samme måte som vanlig sport flere forskjellige «sporter», som inkluderer alt fra skytespill som Counter-Strike: GO, til MOBA-spill som League of Legends eller kortspill som Hearthstone.

Publisert: 20.05.19 kl. 10:35