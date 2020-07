VERDENSMESTER: Lara van Ruijven jubler over VM-tittel på 500 meter i Sofia i mars 2019. Foto: STOYAN NENOV / REUTERS

Verdensmester (27) døde på sykehus

Den 27 år gamle verdensmesteren i kortbane på skøyter, Lara van Ruijven (27), er død etter å ha blitt behandlet på et fransk sykehus for en såkalt autoimmun sykdom.

Det er nederlandske Telegraaf som melder dette. Hun har ligget i koma på intensiven siden 29. juni, skriver avisen.

Ifølge nhi.no er autoimmune sykdommer en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

– Det er en forferdelig beskjed vi har mottatt. Tapet vil merkes i sportsverden, sier landslagstrener Jeroen Otter ifølge Telegraaf.

– Det er surrealistisk. Fryktelig.

Van Ruijven ble innlagt på sykehus den 25. juni etter å ha følt seg syk under en treningsleir i den franske delen av Pyreneene. Siden 29. juni har hun altså vært i koma.

Lara van Ruijven er regjerende verdensmester på 500 meter i kortbaneløp etter å ha vunnet i Sofia i mars 2019. Hun vant etter en spennende duell med italienske Martina Valcepina, som til slutt ble disket. Under OL i 2018 var van Ruijven med på Nederlands bronselag i stafett. De vant B-finalen, og etter som to av de fire lagene i A-finalen ble disket (Kina og Canada), fikk nederlenderne bronse.

– En drøm er blitt virkelighet, jeg kan ikke tro det, jeg må gråte, sa hun etter at VM-tittelen var sikret.

Telegraaf skriver at sykdommen en stund så ut til å være under kontroll, men at det har dukket opp nye komplikasjoner de siste dagene.

– La oss støtte hverandre i denne vanskelig tiden, sier Maurits Hendriks, teknisk direktør i den nederlandske OL-komiteen, til Telegraaf.

Van Ruijven startet med hurtigløp på langbane, men gikk etter hvert over til kortbane, skriver Allgemeen Dagblad. Hun flyttet til skøytehovedstaden Heerenveen da hun var 17 år.

Publisert: 11.07.20 kl. 01:59

