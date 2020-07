TIDLIGERE DANSEPARTNERE: Therese Cleve-Stiansen og Finn Christian Jagge under deres salsa-opptreden under «Skal vi danse» i 2007. Foto: Frode Hansen, VG

Danset med Finn Christian Jagge i «Skal vi danse»: – Forferdelig vondt

Therese Cleve-Stiansen er i sjokk etter nyheten om at hennes tidligere «Skal vi danse»-partner Finn Christian Jagge er død.

Hun var dansepartneren til Jagge under «Skal vi danse» i 2007. Hun har også hatt kontakt med ham og familien i tiden etter programmet.

– Vi har hatt et kjempefint forhold. Det er et kjempesjokk, sier Cleve-Stiansen etter at familien onsdag meddelte på Facebook at den tidligere alpinisten og OL-vinneren er død.

– Han var en fantastisk partner i «Skal vi danse», som jeg ble veldig glad i som menneske. En stor idrettsperson som jeg hadde stor respekt for.

– En gentleman uten like

Cleve-Stiansen sier videre at hun vil huske Jagge som en sterk mann med et klart fokus og vinnerinstinkt, som bare slår seg til ro med det beste.

– Han var også en gentleman uten like, omtenksom og en fantastisk pappa og ektemann. Jeg synes det er forferdelig vondt og føler veldig med Trine-Lise og barna, sier hun.

Tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen konkurrerte mot «Finken» og Cleve-Stiansen i «Skal vi danse».

Han beskriver Jagge som en konkurransemann som var flink i alt fra idrett til næringslivet.

– Det er et sjokk egentlig, forferdelig trist. Jeg ble godt kjent med ham de ukene vi var sammen under «Skal vi danse». Mine tanker går til familien og de nærmeste, sier Lauritzen.

«SKAL VI DANSE»: Finn Christian Jagge og Dag Otto Lauritzen deltok i samme sesong av TV 2-programmet i 2007. Foto: Sara Johannessen Meek / VG

– En type som satte seg mål

I 2011 stakk Jagge av med seieren i NRK-programmet «Mesternes mester», der tidligere norske idrettsstjerner konkurrerer mot hverandre.

Den tidligere motorcross-stjernen Ailo Gaup var med i den samme sesongen av programmet.

– Det kommer som et sjokk. Det er utrolig trist. Jeg har ikke sett han på mange år, men vi var såpass lenge sammen på Mesternes mester for noen år siden. Han vant jo hele greia og skolerte hele gjengen. Jeg har mange gode minner sammen med han. Han var en fantastisk person og var flink i alt han gjorde, sier Gaup.

DELTOK SAMMEN: Finn Christian Jagge, Ailo Gaup og Trine Haltvik, her fra innspillingen av «Mesternes mester» på Kypros i 2011. Foto: Gøran Bohlin, VG

Tidligere skøyteløper Kay Arne Stenshjemmet konkurrerte også mot «Finken» i «Mesternes mester».

Han beskriver Jagge som et stort menneske og en stor leder.

– Jeg kjente han ikke kjempegodt, men det lille jeg kjente han var han en type som satte seg mål, og som ikke ga seg før han fikk det til. Vi hadde det utrolig moro sammen på «Mesternes mester». Han var en ener - det har han bevist i «Mesternes mester», i skibakken, og etter at han la opp, sier Stenshjemmet.

