Har ikke fanget opp rasisme: Idretten fortjener Raja-refs

Av Leif Welhaven

Kulturminister Abid Raja kaller norsk idrett, her ved president Berit Kjøll, inn på teppet om rasisme-problematikk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Den norske idrettsbevegelsen har sviktet det mest fundamentale organisasjonen skal stå for ved ikke å ta rasisme-problemet på større alvor. Nå kommer omsider oppvasken.

«Idrettsglede for alle» skal være mantraet for den organiserte norske idretten. Prinsipper om inkludering trekkes frem i den ene selvforherligende festtalen etter den andre. Da blir kontrasten stor til det som nå kommer frem om hvor uvitende, usystematiske og uforberedte systemet har vært om rasisme-problemet i norsk idrett.

Organisasjonens seniorrådgiver Håvard Øvregård sa det rett ut i Dagsnytt 18 fredag: Kamp mot Rasisme har ikke vært spesielt høyt prioritert, blant annet fordi andre saker har hatt prioritet. Her kom det raskt interessante reaksjoner:

«Hørte jeg virkelig Idrettsforbundet sitte på Dagsnytt 18 og og si at de har prioritert homohets og derfor måtte nedprioritere rasisme? Ikke akkurat imponerende simultankapasitet. Hvis idrettsforbundet var bilfører, ville jeg vært bekymret hvis det kom en sving i nedoverbakken», twitret NRK-programleder Fredrik Solvang.

«Debatten om rasisme i idretten minner om metoo før metoo. Man trodde ikke fordi man ikke så, man så ikke fordi man ikke trodd», skrev Aftenpostens Ingeborg Senneset.

Spot on.

Men hvordan kan det ha blitt slik at norsk idrett ikke har evnet å sette det skikkelig på dagsorden før det for noen dager siden ble vedtatt en politisk resolusjon?

Ett av problemene er nok at organisasjonen ikke er skrudd sammen slik at et multikulturelt samfunn gjenspeiles i styre og stell. Hvor er lyttepostene?

TV2 kunne nylig avsløre at bare 13 av 386 styremedlemmer i særforbundene har en annen hudfarge enn hvit. Basketpresident Jan Hendrik Parmann, som nå går i bresjen for handling, setter fingeren på et betydelig strukturelt problem.

«Stereotypen på en norsk idrettsleder, som er en middelaldrende hvit norsk heterofil mann, har absolutt ingen forutsetning alene for å kunne forstå minoriteters behov og utfordringer. Det være seg alt fra kleskoder hos minoritetsjenter til for eksempel hverdagsrasisme, diskriminering og andre former for utelukkelse», skriver han på Facebook.

Det er nemlig altfor enkelt å skylde på at folk med en litt annen bakgrunn ikke ønsker å engasjere seg. Det handler jo for eksempel litt om organisasjonskulturen man skal engasjere seg i?

NIF kan heller ikke dekke seg bak at ingen har slått alarm før historiene som nå kommer én etter én. I 2016 presenterte Norges idrettshøgskole forskning som slo fast at det finnes et rasismeproblem i norsk idrett, og antydet at idrettsledere ikke tok problemet innover seg eller manglet kunnskap om det.

Nå ser vi heldigvis, selv om det er helt uforståelig sent, at alvoret er i ferd med å gå opp for NIF-systemet. Og det er all grunn til at Abid Raja kaller idrettspresidenten inn på teppet.

Akkurat det kan bli en pinlig affære, gitt hvor beskjeden innsatsen mot rasisme faktisk har vært.

Men forhåpentligvis kan det være starten på å få gjort noe med en skamplett. Det er tid for å bli mer opptatt av å ta tak i problemer enn å skryte av seg selv.

Publisert: 14.06.20 kl. 17:48

