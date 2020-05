GODE, STRATEGISKE VALG: Berit Kjøll og Abid Raja mener at gode valg står bak gjenåpningen av norsk idrett. Foto: Frode Hansen

Derfor starter barneidretten etter Eliteserien

SAGENE (VG) Toppfotballen ble prioritert over barneidretten i gjenåpningen av Idretts-Norge. Både kulturministeren og idrettspresidenten mener det er gode grunner for det.

Nå nettopp

– Vi tok gode strategiske valg, tok det skrittvis og veldig ansvarlig. Fotballen hadde et gjennomarbeidet og profesjonelt opplegg som ivaretok smittevernet på en god og forsvarlig måte, sier idrettspresident Berit Kjøll med solen i ansiktet på Voldsløkka idrettsplass i Oslo.

Hun møter VG og et par andre medier etter at vårens kanskje største gladnyhet ble sluppet: Barn og unge får igjen trene som normalt, med kontakt, både ute og inne fra 1. juni.

Likevel har det vært flere røster som mener at det har vært en logisk brist i å åpne for kontakt i eliteserieklubbene, før barna får anledning til det samme.

Holdt for narr

VG-kommentator Leif Welhaven gikk så langt som å si at barna ble holdt for narr.

– Var det en riktig vurdering å åpne Eliteserien før barneidrett?

– Jeg kommer selv fra bredden, og er veldig opptatt av barne- og ungdomsidretten. Men sett i lys av situasjonen som var, mener jeg vi gjorde noen kloke valg. Det var eliteseriestart, deres trening måtte til, og det var en veldig avgrenset enhet med et veldig profesjonelt opplegg, som nå legger grunnlaget for videre åpning, sier Kjøll.

– Så du mener det var riktig å prioritere barneidrett bak toppidrett?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg svarer ikke ja på det. Men i lys av situasjonen måtte vi ta noen valg, og det var lettere å tydeliggjøre avgrensninger for smittevern på en gruppe som spilte innenfor en profesjonell fotballklubb. Selv om vi skulle ønske at vi hadde kommet i gang med barneidrett lenge før, tror jeg ikke det hadde vært ansvarlig, sier Kjøll, og understreker:

– Så jeg svarte ikke ja på det.

les også Psykiater Finn Skårderud: – I toppidretten blir det ofte prestasjon foran helse

Klar forskjeller

Like nedenfor henne er et par yngre lag i gang med fotballtrening i klubben Sagene IF. Fra og med mandag 1. juni kan de ha full kontakt på treningene, men kamper blir fortsatt en drøm for fremtiden.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) ble allerede på pressekonferansen i forbindelse med åpning av barneidrett utfordret på når de skulle få spille kamper.

Han mente det tidligst ville være aktuelt over sommeren, og kom med sin forklaring på hvorfor barneidretten kommer bak Eliteserien i oppstartskøen:

– Forskjellen på Eliteserien er at de går i karantene, at de bare er hjemme og på trening. Det klarer ikke resten av samfunnet, heller ikke barn og unge. Å komme til den beslutningen har tatt lit tid, men vi må ha tillit til at myndigheten gjør de helsemessig riktige vurderingene. Jeg har vært pådriver for dette, sammen med Berit Kjøll, og er glad for at vi i dag åpner helt, sier Raja.

Publisert: 29.05.20 kl. 07:56

