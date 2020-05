Sancho scoret tre: Hedret George Floyd – fikk gult kort

(Paderborn-Dortmund 1–6) Jadon Sancho (20) vrengte av seg drakten etter sitt første mål, for å vise sin støtte til George Floyd som ble drept i USA i forrige uke.

Mange har sympati for måten Sancho valgte å feire sin første nettkjenning søndag, men for 16 år siden bestemte FIFA at det er gult kort for å ta av seg fotballdrakten under kamp. Dermed var det heller ingen nåde for Sancho. Han fikk gult kort av dommer Daniel Siebert etter at han satte inn 2–0 etter 58 minutter.

«Justice for George Floyd» sto det på trøyen under spillerdrakten til Sancho. Lørdag ble politimannen som satte kneet på halsen til avdøde Floyd siktet for uaktsomt drap.

MARKERING: Jadon Sancho viste fram t-skjorten med støtte til George Floyd etter sin første scoring.

Sancho endte med tre nettkjenninger i denne kampen. Han har nå 17 mål og 17 målgivende pasninger denne sesongen.

Også i en kamp tidligere søndag ble det som har skjedd i USA markert.

Marcus Thuram scoret to ganger for Mönchengladbach og etter den første scoringen satte han seg ned på kne - som spillerne i amerikansk fotball startet med høsten 2017. Når Thuram gjør det i mai 2020, er det åpenbart en protest mot dødsfallet til svarte Floyd denne uken.

Lørdag spilte den amerikanske Schalke-spilleren Weston McKennie med et armbind der det sto «Justice for George». Kylian Mbappé er blant dem som har twitret sin støtte til Floyd.

BEHOLDT TRØYEN PÅ: Hakimi scoret Dortmunds fjerde mål etter 85 minutter, men i motsetning til Jadon Sancho beholdt han drakten på da han viste bare frem budskapet på trøyen. Han slapp unna gult kort. Foto: POOL / X80003

Dortmund stilte uten en skadet Erling Braut Haaland, som måtte forlate banen 20 minutter før slutt med en kneskade, da Dortmund tapte toppkampen mot Bayern München 0–1 for fem dager siden.

Det tok 12 minutter før første sjanse i kampen. Hjemmelaget var frempå, og de leverte en god 1. omgang. Paderborn har bare fire seire denne sesongen, og et bunnlaget i Bundesliga.

– Dette er noe av det dårligste jeg har sett av Dortmund, oppsummerte Jan Åge Fjørtoft i Viasat-studio i pausen.

Men etter pause løftet laget seg voldsomt og viste at de er et veldig mye bedre lag.

Thorgan Hazard scoret først etter 54 minutter, så Jadon Sancho fire minutter etter. Så reduserte Huneleier for Paderborn, før Sancho økte ledelsen for Dortmund. Deretter rant det inn. Hakimi satte inn Dortmunds mål nummer fire, før Schmelzer scoret. Og på overtid ville Sancho ha mer og scoret sitt tredje mål.

– Sancho er en av de beste i sin generasjon. Han kan fortsatt bli bedre, for han er forsatt ung. Vi fant ikke den avgjørende pasningen i 1. omgang, men etter pause gikk det bra, sier lagkamerat Axel Witsel etter kampen på Viasport.

Publisert: 31.05.20 kl. 19:51 Oppdatert: 31.05.20 kl. 20:22

