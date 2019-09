TRE KONGER: Disse tre har dominert tennisen i over et tiår. Fra venstre Roger Federer, Novak Djokovic og Rafael Nadal. (Bildet fra Getty Images er et utsnitt fra en digital montasje i 2012.) Foto: Clive Brunskill / Getty Images Europe

Wilander kritisk til utfordrerne: – Dominansen et svakhetstegn

Novak Djokovic (32), Rafael Nadal (33) og Roger Federer (38) har fordelt de 11 siste Grand Slam-titlene mellom seg. Denne helgen er det bare Nadal som kan sørge for at rekken fortsetter.

Trioens dominans de siste 12 årene er fullstendig spinnvill. De var topp tre i verden i 2007, og de er topp tre i verden i 2019.

Siden French Open sommeren 2005 er det spilt 58 Grand Slam-turneringer. Federer, Nadal og Djokovic har til sammen vunnet 50 av dem.

– Et svakhetstegn for tennisen, sa den tidligere svenske storspilleren Mats Wilander (55) da VG snakket med ham på telefon før årets siste store turnering: US Open i New York.

Der har det ikke gått like bra for tennisens tre supermenn. Først måtte regjerende US Open-mester Novak Djokovic trekke seg med en skulderskade i møtet med Stan Wawrinka. Roger Federer har aldri trukket seg på grunn av skade, men slet med ryggen i kvartfinalen mot André Agassi-trente Grigor Dimitrov fra Bulgaria (tap 2–3).

STORFAVORITT: Rafael Nadal slet i andre sett i kvartfinalen mot argentinske Diego Schwartzman, men vant til slutt komfortabelt 3–0. Foto: JASON SZENES / EPA

Rafael Nadal vant imidlertid greit over argentinske Diego Schwartzman i sin kvartfinale, og er storfavoritt til å ta hjem US Open for fjerde gang. I semifinalen venter den italienske overraskelsesmannen Matteo Berrettini. I den andre: Fremadstormende Daniil Medvedev fra Russland mot Grigor Dimitrov.

Eurosport-ekspert Mats Wilander er klar på at det er et svakhetstegn for tennisen at tre menn kan dominere så vanvittig over så lang tid.

– Ja, det synes jeg. Det er et svakhetstegn, sier han til VG.

KRITISK: Tidligere storspiller og Eurosport-ekspert Mats Wilander. Foto: CHARLES PLATIAU / X00217

Sveitsiske Federer har 20 Grand Slam-titler (flest gjennom tidene) og har vært verdenséner i 310 uker. Spanske Nadal har 18 Grand Slam-titler (nest flest gjennom tidene) og har vært verdenséner i 196 uker. Serbiske Djokovic har 16 Grand Slam-titler (tredje flest gjennom tidene) og har vært verdenséner i 267 uker.

Wilander er kritisk til at ikke flere av de nest beste har greid å utfordre de tre store. Samtidig poengterer han ett moment han mener har ført til at det kanskje er enklere for de aller beste å vinne igjen og igjen.

– På den tiden jeg spilte var det noen ekstremt raske underlag, mens det i Frankrike for eksempel gikk fantastisk sakte, på grunn av racketer og underlag. I dag kan Djokovic og Nadal, nesten til og med Federer, spille taktisk på samme måte i alle turneringer, poengterer Wilander, som selv vant syv Grand Slam-titler på 80-tallet, tre i Frankrike, tre i Australia og den siste i New York, US Open i 1988.

– Syns du det er dumt?

– Ja, jeg mener at man tar bort en del av tennisen, svarer han, og sikter altså til at dagens tennis blir litt «lik», at man ikke på samme måte kan lykkes som ren gress- eller grusspesialist.

Djokovic har vunnet to av årets tre første Grand Slam-turneringer: I Australian Open slo han Nadal i finalen, i Wimbledon var Federer motstander. I French Open vant Rafael Nadal etter finaleseier over østerrikske Dominic Thiem.

Det skal understrekes at britiske Andy Murray virkelig greide å utfordre og slå de tre store, med sine tre Grand Slam-titler og 41 uker på toppen av verdensrankingen det siste tiåret. Stan Wawrinka har aldri vært verdenséner, men har også tre Grand Slam-triumfer. Ellers er det bare Juan Martin del Potro og Marin Cilic som har vunnet i Grand Slam siden sommeren 2005.

TAKK FOR MEG: Mannen de fleste mener er tidenes beste tennisspiller, Roger Federer, forlater US Open etter kvartfinaletapet for Grigor Dimitrov. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En annen «gammel» storstjerne, Boris Becker (51), er inne på noe av de samme tankene som Wilander i en Eurosport-podkast:

– Det jeg savner mest er at disse tre utfordres mer. De er unike, men hvor er resten? Mitt spørsmål er alltid: Er de så mye bedre? Eller er det resten av spillerne som ikke er så gode?

PS! Mellom French Open i 2005 og Wimbledon i 2009 vant de tre store 18 Grans Slam-turneringer på rad.

