FLYTRØBBEL: Therese Johaug og flere av landslagsløperne skulle reist til Barcelona onsdag morgen, men teknisk trøbbel gjorde at flyet måtte lande kort tid etter avgang. Her er Johaug på samling i Torsby i Sevrige i midten av august. Foto: Tommy Pedersen/TT / TT NYHETSBYRÅN

Fly med halve langrennslandslaget måtte snu i luften

Flyet med Therese Johaug og co. hadde akkurat tatt av da beskjeden kom om at de måtte snu og lande på grunn av tekniske utfordringer. Etter 12 timer med venting er langrennsløperne fortsatt på Gardermoen.

Klokken 07 onsdag morgen var langrennsløperne på flyplassen klare for avreise til samling i Font Romeu i Frankrike. Langrennssjef Espen Bjervig var i flyet som måtte kjapt ned på bakken igjen.

– Det var opp og ned igjen. Det skjedde ikke noe. Det var ikke noe røyk eller piping, sier Bjervig.

Langrennsdamene brukte deler av dagen til å svare på spørsmål fra følgerne på Instagram under kontoen langrennsjentene1.

VENTET: Heidi Weng og Sjur Røthe på Gardermoen onsdag. Foto: langrennsjentene1, Instagram

Litt senere ble det gjort et nytt forsøk. Passasjerene gikk ombord i flyet.

– Vi satt inne i flyet et par timer, så var det ut igjen. Nå har vi fått middag og venter på ny beskjed, sier Bjervig til VG klokken 1915.

Løperne skal reise med Norwegian til Barcelona, før de kjører videre til Frankrike. Trønderne på landslaget reiste direkte fra Trondheim og er på plass. Noen løpere dro i går, men Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Kari Øyre Slind og Sjur Røthe er blant de 24 fra Norges Skiforbund som sitter flyfast på Gardermoen.

FLYFAST: Fra venstre: Maiken Caspersen Falla, Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg og Tiril eller Lotta Udnes Weng (eneggede tvillinger på landslaget, begge skal på samling). Foto: langrennsjentene1, Instagram

– Dagens treningsøkt utgikk, sier Bjervig, som innrømmer at det er kjedelig å tilbringe 12 timer på en flyplass.

Norwegian beklager at de ikke har fått passasjerene til Barcelona foreløpig.

– Vi har hatt noen tekniske utfordringer på den maskinen. Det ble lang ventetid. Men nå ser det ut som vi har to Norwegian-maskiner på plass som skal fly til Barcelona i natt, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian Astrid Mannion-Gibson til VG.

– Hvor ofte skjer det at et fly må lande rett etter at det har tatt av?

– Det skjer en gang i blant. Det betyr ikke nødvendigvis at det er noe alvorlig, men en indikasjon på at noe er feil og må sjekkes, sier Mannion-Gibson.

TOMMEL NED: Etter 12 timer på Gardermoen hadde Anna Svendsen (t.v.) og Kari Øyre Slind fortsatt ikke kommet av gårde til Barcelona. Foto: langrennsjentene1, Instagram

Langrennsløperne skal være på samling i Frankrike til 11. september. Det er tre måneder til verdenscupstarten i langrenn i Finland.

