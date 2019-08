TILBAKE ETTER KREFT: Kanadiske Max Parrot vant X Games-gull i Big Air snowboard i Telenor Arena lørdag. Foto: Fredrik Hagen

Fikk kreft i fjor – vant X Games-gull

FORNEBU (VG) For to måneder siden avsluttet han behandlingen for lymfekreft. Lørdag kveld vant kanadiske Max Parrot (25) X Games-finalen i Big Air i snowboard i Telenor Arena.

– Det har vært et par tøffe måneder. Det har vært veldig, veldig hardt. Jeg har trent hardere enn noengang, og det ga uttelling i dag, sier og gjentar Max Parrot flerfoldige ganger overfor pressen med den spesielle X Games-gullmedaljen rundt halsen.

Svenske Sven Thorgren kom på 2. plass med 88,33 poeng, japanske Yuki Kadono fikk 84,66 poeng. Av finalens tre run talte de to beste sammenlagt. Max Parrot oppnådde poengscoren 91.

Dette var Parrots tiende medalje i X Games. Han har dermed vunnet seks gull – fem i Big Air – og fire sølvmedaljer i actionsportkonkurransen som er regnet som den gjeveste blant snowboarderne.

Max Parrot avsluttet behandlingen for lymfekreften Hodgkins lymfom for cirka to måneder siden. Han fikk kreftbeskjeden rett før jul i fjor. Han forteller at han har drømt om å være nettopp her i X Games Norge, og han uttalte på et tidlig tidspunkt under behandlingen at det var målet hans.

KLAR TALE: Max Parrot i svevet under taket i Telenor Arena. Legg merke til skriften under brettet hans. Foto: Fredrik Hagen

På «sletta» etter premieutdelingen vedgår han at han er veldig sliten. I et intervju vist på storskjermen i Telenor Arena før finalen, fortalte han at han har trent hver dag siden han ble erklært fri fra kreftsykdommen.

– Alle er dypt imponert over at han er tilbake, sier Stian Kleivdal til VG.

22-åringen var eneste nordmann som lyktes med å ta seg til finalen fra kvalifiseringen, som Max Parrot vant foran favoritt, landsmann og erkerival Mark McMorris.

I finalen gikk det ikke helt etter planen for Kleivdal. Han endte sist, som nummer seks. Max Parrot var derimot nærmest i en klasse for seg. Han landet alle sine tre run på suverent vis. Etter det siste røper han at han sa «du er lagd av stål, du er lagd av stål» til seg selv før han satte utfor det spektakulære Big Air-stillaset - og gjennom hullet i taket på Telenor Arena.

Max Parrot begynte først å trene på å hoppe igjen en uke før comebacket her i Telenor Arena.

– Han er veldig sterk mentalt. Han kunne ha kommet tilbake fra alt. Og han er veldig godt trent. Han har det i muskelminnet, og han lander det (hoppene/triksene) hver gang, sier Stian Kleivdal om Max Parrot.

På spørsmål om hvor langt han selv er unna Parrot og verdenseliten, svarer Stian Kleivdal «ikke så langt».

– Jeg er jo her i dag, påpeker han.

Kleivdal mener at Big Air-stillaset og arenaen så mye villere ut en den føltes da han kjørte. Hoppet var «behagelig». Det som sjenerte var varmen og den varme vinden på toppen av stillaset, nesten 50 meter over bakken utenfor arenaen.

Ps! Hverken Fridtjof Sæther Tischendorf, Markus Olimstad eller Mons Røisland klarte å ta seg til finalen fra kvalifiseringen som talte 10 kjørere.

