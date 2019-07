TOPPJOBB: Tore Aleksandersen i aksjon som trener for det norske volleyball-landslaget. Foto: CEV

Nordmann blir trener i verdens beste volleyball-liga: – Som at skilandslaget ansetter en fra Etiopia

Tore Aleksandersen (51) blir den første norske trener i den tyrkiske dameserien i volleyball.

– Norge er en liten volleyball-nasjon. Det er som at skilandslaget ansetter en fra Etiopia til å være landslagstrener, sier Aleksandersen.

Han har reist rundt de siste 15 årene i land som Polen, Tyskland og USA, og fortsetter i jobben som norsk landslagstrener, men oppdraget med å trene Nilüfer Belediyespor Voleybol fra byen Bursa, er foreløpig det største.

– Det har alltid vært en drøm å trene i Tyrka, å komme seg dit er et stort steg, forteller han.

Den tyrkiske ligaen er trolig verdens beste på damesiden. Det er tyrkiske lag som har vunnet Champions League seks av de ni siste årene. Laget han tar over ble nummer seks i fjor.

– Om vi klarer det samme igjen skal vi være fornøyde. Det er en serie med mye penger, hvor det er fire lag som dominerer. Jeg tar ikke over et topplag, men presterer man ikke, blir man ikke sittende lenge, forklarer Aleksandersen.

– Hva betyr denne jobben for deg økonomisk?

– Det er helt OK, jeg har ikke fått noen superkontrakt, og har heller ikke signert for et av lagene med høyest budsjett. Jeg kaller dette en investering i fremtiden. Jeg kommer dit som et ubeskrevet blad. De må se hva jeg kan få til før de betaler ut de store pengene. Skulle det gå bra kan det hende at det dukker opp et enda bedre alternativ, svarer en topp motivert Aleksandersen.

Publisert: 25.07.19 kl. 13:10