I KJEMPEFORM: Kristoffer Ventura kjemper om seieren før den siste dagen av Portland Open. Foto: Steve DYKES / GETTY IMAGES / NTB scanpix

Ventura fortsetter storspillet – kan skrive golfhistorie

Kristoffer Ventura (24) har med fantastisk golf den siste tiden sikret seg en plass på PGA Touren neste sesong. Nå kan han sikre seg en ny triumf – med et ekstra rosin i pølsen.

Nå nettopp

Han startet tre under par i den første runden av Portland Open på Korn Ferry Touren, så fant Ventura virkelig frem storspillet. Med åtte under par på den andre runden og seks under på den tredje, har han kun Scott Harrington foran seg på resultatlisten.

Amerikaneren ligger 18 under par, ett slag foran Ventura. Disse to skal gå sammen i den så kalte «lederballen» på den avsluttende runden. Slaget bak jager Vince India og Bo Hoag.

Dermed kan nordmannen med storspill på den siste runden sikre seg sin tredje seier – i sin åttende turnering – på Korn Ferry Touren denne sesongen. Allerede før helgens turnering hadde han sikret seg en plass blant de 25 beste på touren, som betyr plass på PGA Touren neste sesong.

Kan bli historisk

Med seier i Portland vil han riktignok sikre seg fulle PGA-rettigheter, som gjør at han selv kan velge hvilke turneringer han vil spille neste sesong.

11 spillere har, siden regelen «three-win promotion» kom i 1997, vunnet tre turneringer i samme sesong på Korn Ferry Touren. Ingen har klart det raskere enn Jason Gore, som klarte det å 11 turneringer.

Skulle Ventura vinne i Portland vil han klare det på åtte forsøk, og dermed sikre et lite stykke golfhistorie.

Avsluttet med bogey

Ventura fikk en kanonstart på den tredje og nest siste runden av Portland Open. En birdie på det første hullet, fulgt av med en eagle på det fjerde.

Nordmannen fortsatte å levere stabil golf, og halvveis på runden var han fire under par for dagen og 15 under totalt.

Med tre nye birdier på åtte av de ni siste hullene, så ting veldig lyst ut for Ventura. Men en bogey på det avsluttende par-fem-hullet, endte det seks under par på den tredje runden.

Med seier i turneringen vil Ventura i tillegg innkassere nærmere 1,3 millioner kroner.

På de syv første turneringene hans på Korn Ferry Touren denne sesongen har han spilt inn rundt 2,5 millioner kroner stort sett alt med sine to seirer og en tredjeplass.

Turneringen avsluttes natt til mandag.

Publisert: 11.08.19 kl. 04:12

